Keanu Reevesa čaká nielen štvrtý, ale rovno aj piaty diel: Tvorcovia úspešnej série oznámili ďalšie pokračovanie

Patrí k hollywoodskej špičke a už teraz je jasné, že jeho pracovný harmonogram bude najbližšie mesiace (až roky) nabitý na prasknutie. Keanu Reeves aktuálne pracuje na štvrtom pokračovaní kultu Matrix a v pláne je aj štvrtý John Wick. Okrem toho ale najnovšie štúdio Lionsgate ohlásilo výrobu rovno aj piateho dielu.

Nielen John Wick 4, ale rovno aj John Wick 5 – to sú správy, ktorými potešilo fanúšikov úspešnej akčnej série štúdio Lionsgate. Informoval o tom web Deadline.

Nakrúcať budú oba filmy naraz

Keanu Reeves sa tak s určitosťou najbližšie obdobie skutočne nezastaví. Aktuálne totiž pracuje s Lanou Wachowski na štvrtom diele sci-fi Matrix. Hneď, ako sa mu harmonogram trošku uvoľní, odštartujú práce na nakrúcaní štvrtého Wicka, spolu s ktorým vznikne aj piaty diel.

„Taktiež máme množstvo práce s prípravami scenárov k ďalším dvom pokračovaniam akčnej série John Wick, pričom štvorka by mala do kín doraziť počas sviatkov na prelome mája a júna 2022,“ uviedol v nedávnom vyhlásní CEO produkčnej spoločnosti Lionsgate, John Feltheimer. Tým vlastne potvrdil to, o čom sa už dlhšie špekulovalo.

Feltheimer zároveň verí, že nakrúcať obe pokračovania budú môcť už budúci rok, keď bude mať Keanu viac času, keďže aktuálne všetku svoju pozornosť sústreďuje na Matrix 4.

Premiéry museli posunúť

John Wick 4 mal do kín doraziť už budúci rok. Aktuálna koronavírusová pandémia však všetky termíny produkcií stopla a posunula, čo malo za následok odloženie mnohých celosvetových premiér.

Premiéra Matrixu 4 bola napokon odložená až na 1. apríl 2022. Jeho nakrúcanie by malo trvať zhruba do konca tohto roka, respektíve minimálne Keanu by sa do tohto termínu mal zdržať na pľaci, uvádza web LAD Bible. Hneď potom začnú prípravu na nakrúcanie štvrtého Wicka a celý štáb sa opäť postaví pred kamery niekedy začiatkom roka 2021. Ak sa, samozrejme, situácia s koronavírusom nijako fatálne nezhorší.