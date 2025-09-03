Kauza Epstein pokračuje: Zverejnili jeho spisy, je otázne, čo sa v nich nájde. Problém môžu mať viaceré známe tváre

Výbor pre dohľad a reformu vlády Snemovne reprezentantov amerického Kongresu v noci na stredu zverejnil časť vyšetrovacích spisov týkajúcich sa prípadov sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho niekdajšej priateľky Ghislaine Maxwellovej. Celkovo ide o 33 000 strán dokumentov, ktoré výbor nahral na svoj webe po tom, ako ich získal od ministerstva spravodlivosti. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.
Výbor ministerstvo o predloženie spisov požiadal ešte v auguste. „V súčasnosti pracujeme na nahratí týchto dokumentov, aby boli úplne transparentné a aby ich mohol vidieť každý v Amerike,“ povedal predseda výboru James Comer. „Pracujeme na tom tak rýchlo, ako to len ide. Chceme, aby boli čo najskôr zverejnené,“ dodal.
Je otázne, čo nové nájdu
V nahratých súboroch sa okrem preskenovaných dokumentov nachádzajú aj videá zachytávajúce zábery z policajných prehliadok a výsluchov obetí. Bezprostredne nie je jasné, či súbory obsahujú doposiaľ nezverejnené informácie.
AP pripomína, že kongresmani vyvíjajú tlak na ministerstvo spravodlivosti, aby zverejnilo viac informácií o prípade Epsteina. Demokrati aj niektorí republikáni sa usilujú prijať zákon, ktorý by vyžadoval, aby rezort zverejnil spisy v plnom rozsahu s výnimkou osobných údajov obetí.
Obvinený finančník Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.
V spisoch Epsteinovho prípadu podľa medializovaných informácií figuruje aj meno amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa s Epsteinom poznal. Trump i jeho ľudia v kampani sľubovali, že zverejnia mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).
Ako vo svojom článku informuje New York Post, na zozname kontaktov sa objavili zvučné mená ako napríklad frontman Rolling Stones Mick Jagger, Michael Jackson, herec Alec Baldwin, Ethel Kennedy – matka Roberta F. Kennedyho Jr., bývalý guvernér New Yorku Andrew Cuomo, supermodelka Naomi Campbell, rockerka Courtney Love, herec Dustin Hoffman, Ivanka Trumpová aj modelka Liz Hurley.
