Kauza čurillovci pokračuje: Generálna prokuratúra začala trestné stíhanie pre akciu Kajúcnik

Prokuratúra začala trestné stíhanie pre možné zneužitie právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zadržaním prokurátora Michala Šúreka pri akcii policajnej inšpekcie Kajúcnik. Dôvodom je vstup policajtov z inšpekcie do budovy generálnej prokuratúry a zadržanie prokurátora Michala Šúreka. Trestné oznámenie podávala strana Za ľudí.
Veronika Remišová skonštatovala, že existujú pochybnosti, ako sa príslušníci inšpekcie dostali do budovy prokuratúry, a tiež, že konali v rozpore so zákonom. „Je mimoriadne dôležité, aby prokuratúra všetky podozrenia z nezákonného konania polície dôsledne prešetrila,“ vyhlásila Remišová.
Podozrivé konanie
Prokurátor Ondrej Repa ešte začiatkom marca uviedol, že prokurátorka generálnej prokuratúry Martina Cibuľová „sondovala“ či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry. Ďalšia prokurátorka Katarína Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas Jurajom Lukáčom.
„Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom Úradu inšpekčnej služby, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí,“ vyhlásila v reakcii Cibuľová.
Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.
