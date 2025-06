Kaskádovité sci-fi mesto je svetový unikát: Vlak tu prechádza cez budovu, cesta do práce vám zaberie celý deň

Je známe svojím typickým kaskádovitým charakterom, chaotickými poschodiami a bláznivou infraštruktúrou. Autá sa preháňajú po špirálovitých cestách a na skutočné prízemie sa možno nedostanete ani raz za deň. Jackson Lu, miestny obyvateľ, preto vedie kanál, na ktorom vás vezme do jeho najzložitejších útrob. Väčšina jeho videí divákov dezorientuje — prechádzku mestom výstižne opisujú ako „nočnú moru pre klaustrofobikov“.

Tiktoker Jackson Lu v rozhovore pre portál FT prezradil, že ako sprievodca by návštevníkov bez váhania zaviedol na ikonické námestie Kuj-sing-lou — lokalitu obľúbenú medzi turistami pre svoj zmätočný, no fascinujúci layout. „Vyzerá to, akoby ste stáli na prízemí v rušnom centre mesta, no v skutočnosti ste na vysokom poschodí. Toto ‚námestie‘ je prepojené dvoma nadzemnými mostami s 22. podlažím kancelárskej budovy,“ vysvetľuje.

Vlaky tu prechádzajú cez obytnú budovu, cesta do práce zaberie celý deň

Nasledovala by zastávka na stanici Liziba — známa mnohým Európanom z virálnych videí, v ktorých vlak prechádza priamo cez obytnú budovu. Zamieril by aj k obytnému komplexu Linhua: „Prízemie sa tam nachádza na 12. poschodí. Je to dokonalý príklad toho, ako divoký terén formoval architektúru Čunkingu,“ dodáva.

V jednom zo svojich videí tiež názorne ukazuje, ako dlho trvá, kým sa pri chôdzi Čunkingom dostanete na skutočné prízemie — ak sa tam vôbec dostanete.

Odhaľuje, že v tomto meste môžete zo zdanlivo bežnej ulice štyrikrát klesnúť o niekoľko poschodí — dosiahnuť niekoľko ďalších rozvetvených ulíc, a aj tak sa stále nedostanete na najnižšiu úroveň. V inom videu varuje, že klaustrofobici by tu neprežili ani obyčajnú jazdu autom. Pokus dostať sa autom z bodu A do bodu B si vyžaduje prekonanie niekoľkých poschodí po ceste, ktorá pripomína točité schodisko — a to len preto, aby ste mohli natankovať na benzínovej stanici ukrytej vo vojenskom bunkri.

Medzi jeho najobľúbenejšie videá patrí aj púť do práce — zachytáva v ňom, ako vyzerá bývanie v apartmáne pripomínajúcom seriál Silo, kde je slnečné svetlo luxusom. Pri snahe prekonať stovky schodov len preto, aby sa dostal na most vedúci do centra, prechádza cez tradičnú čínsku štvrť, míňa belgickú reštauráciu a napokon kráča priamo popod most — len aby zistil, že výťah je mimo prevádzky. S typickým humorom poznamenáva, že výstup na povrch pripomína výstup na horu a cesta do práce vám pokojne zaberie celý deň.

Mnohých sledujúcich preto Čunking fascinuje — mätie ich infraštruktúra, princíp navigácie, rovnako ako kaskádovitý charakter mesta. V komentároch sa opakovane objavujú otázky ako: „Ako tu, preboha, funguje GPS?“

Iní sa zas pýtajú, či je v takomto prostredí vôbec možné prežiť na vozíčku, so zlými kolenami či v staršom veku — schody, prevýšenia a náhle poklesy sú tu totiž na dennom poriadku. Lu priznáva, že skutočný charakter mesta si uvedomil až po návrate zo štúdií v Kanade. „Zažil som obrátený kultúrny šok. Taký ‘wow moment’,“ dodáva pre portál FT.