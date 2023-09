Kanye West vytasil v Benátkach svoj nahý zadok: Taliani zúria, jeho obscénne správanie prekračuje všetky medze

Kanye West je už istý čas kontroverznou postavou, jeho správanie je ale čoraz bizarnejšie. Tentoraz nahneval Talianov. Okrem toho, že jeho partnerka chodí po Taliansku takmer nahá, sa na požičanej loďke v Benátkach správali absolútne nevhodne. V spoločnosti, ktorá loďky prenajíma, dostali doživotný zákaz.

Na verejnosti sa správajú neprípustne

Kanye West a jeho austrálska „manželka“ (ich zväzok nie je legálne platný) Bianca Censori dostali doživotný zákaz vstupu od benátskej požičovne lodí po tom, ako sa na jednej z nich nevhodne obnažovali, píše web Mail Online. Pár vyvolal kontroverziu minulý pondelok, keď ich videli, ako si užívajú milostnú chvíľku vo vodnom taxíku v Benátkach, pričom West neváhal pred zvedavými turistami odhaliť svoj zadok.

Na záberoch je možné vidieť 46-ročného amerického rapera, ako sedí v zadnej časti vodného taxíka, zatiaľ čo jeho 28-ročná austrálska nevesta mu položila hlavu na kolená. Spoločnosť Venezia Turismo Motoscafi, ktorá Westovi a Censoriovej loď prenajala, sa odvtedy vyjadrila, že pár už nie je vítaný na palube žiadnej z ich lodí. Ich obscénne správanie odsudzuje a považuje ho za neprípustné.

Kanye West show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@DailyviralUS) August 28, 2023

Spoločnosť dodáva, že šofér si ich nevhodné správanie nevšimol, pretože sa venoval sledovaniu dopravy. Ak by si obscénnosti všimol, celkom iste by loď okamžite odstavil a privolal políciu. Navyše, na palube mala byť aj tretia osoba sprevádzajúca dvojicu, ktorá šoférovi zakrývala výhľad na Westa a Censoriovú.

Bianca podľa niektorých potrebuje pomoc

Venezia Turismo Motoscafi je jednou z popredných súkromných navigačných spoločností v Benátkach, ktorá sa môže pochváliť pôsobivým radom slávnych klientov vrátane Lady Gaga, Harryho Stylesa, Florence Pugh, Jennifer Lopez a Bena Afflecka. Niektorí ľudia si myslia, že za svoje nevhodné správanie na verejnosti by mali West a Censoriová zaplatiť pokutu a už dávno mala zasiahnuť polícia.

Ďalší poukazujú na to, že správanie dvojice je maximálne neúctivé voči obyvateľom konzervatívneho katolíckeho národa. Niektorí ľudia na sociálnych sieťach poukázali na to, že správanie Westa a Censoriovej je výsmechom a Američanov vykresľuje vo veľmi zlom svetle.

Nájdu sa aj ľudia, ktorým je dvojice ľúto a myslia si, že urýchlene potrebujú odbornú pomoc, a to najmä Kanye, ktorý podľa niektorých Biancu kontroluje. Myslia si dokonca, že Biancu by mal z toxického vzťahu niekto vyslobodiť. Ľudia kritizujú nielen ich posledný počin, ale aj to, ako sa dvojica oblieka. Biance ľudia vyčítajú, že po uliciach konzervatívnej krajiny sa prechádza takmer nahá.