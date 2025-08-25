53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo

Nejeden učiteľ má skúsenosť, pre ktorú sa obáva o svoju bezpečnosť. Mary Stauffer ale v rukách svojho niekdajšieho študenta prežila peklo, aké by ste nepriali nikomu. Aby toho nebolo málo, ako donucovací prostriedok využíval jej 8-ročnú dcéru.
Roky sledoval ju aj jej rodinu
Ako sa dozvedáme z webu ABC News, písal sa máj roku 1980. Mary Stauffer a jej rodina žili v Minneapolise, no pripravovali sa na 4-ročný pobyt na Filipínach. 36-ročná Mary bola niekdajšia učiteľka matematiky, no s manželom Irvom pôsobili ako misionári. Mali spolu dve malé deti, Beth a Steva.
Mary a jej rodinu však intenzívne sledoval votrelec, ktorý ňou bol posadnutý. Presne vedel, kde v izbe má Beth bábiku, vedel, aké záľuby má Steve, vedel, kedy boli naposledy na návšteve svokrovci. Vedel aj to, kde sa nachádza náhradný kľúč od bytu, ako aj to, že má poslednú príležitosť zaútočiť predtým, než Staufferovci na niekoľko rokov odídu.
This week we remember…
Case 52: Mary & Beth Stauffer, Jason Wilkman
On May 16th 1980, Mary Stauffer, a happily married mother-of-two, living in Minnesota, took her eight-year-old daughter Beth for a haircut at a local beauty salon.
While they were inside, a man was spotted… pic.twitter.com/IjO2Ibgs1k
— Casefile: True Crime Podcast (@case_file) May 17, 2023
Web News informuje, že najhoršia nočná mora sa začala, keď 16. mája, len 5 dní pred odchodom, Mary spolu s Beth odchádzala zo salónu krásy. Pred odchodom sa naposledy chceli dať ostrihať. Mary si všimla, že ich smerom kráča mladý muž v okuliaroch s hrubými sklami, myslela si ale, že sa potrebuje opýtať, kde nájde tú či onú budovu. Namiesto toho ale priložil 8-ročnej Beth k boku zbraň a povedal, že potrebuje odviezť.
V nesprávnom čase na nesprávnom mieste
Mary a Beth napokon skončili v jeho aute. Únoscom bol Ming Sen Shiue, študent, ktorého Mary kedysi učila (neskôr sa vyjadrila, že ako študent bol veľmi šikovný a usilovný). Ming bol Mary posadnutý. Tá si spočiatku neuvedomovala, že ho pred 15 rokmi učila, nespoznala ho. Myslela si, že sa len ocitla v strašnom sne a muž ich chce okradnúť.
