Justin Bieber obdivoval Hailey na Met Gala iba z diaľky: Jeho správanie znepokojuje fanúšikov

Zatiaľ čo Hailey Bieber očarila módny svet na tohtoročnom Met Gala, jej manžel Justin ostal bokom. Namiesto spoločného vystúpenia sa rozhodol vyjadriť svoje city online, čo vyvolalo vlnu reakcií, nielen pre jeho dojaté príspevky, ale najmä pre rastúce obavy o jeho psychický stav.

Podľa portálu Page Six zverejnil Justin na Instagrame sériu fotografií svojej manželky, ktoré zachytávali jej pôsobivý výzor na prestížnom podujatí. Hailey sa na galavečere objavila sama, no v mimoriadne elegantnom outfite od Saint Laurent, doplnenom diamantovými šperkami a štýlovými topánkami na platforme. Neskôr pridal aj zábery z afterparty, kde sa ukázala v zamatových šatách telovej farby. Príspevky pôsobili veľmi citlivo a romanticky, no zároveň ešte viac zvýraznili, že zatiaľ čo Hailey žiarila na červenom koberci, Justin ostával v úzadí – sám doma.

Osamelá Hailey na červenom koberci

Na Met Gala dorazila 28-ročná Hailey bez sprievodu, no už pri príchode si získala pozornosť. V čiernych minišatách so štruktúrovaným sakom a výraznými šperkami vyžarovala sebavedomie aj eleganciu, pričom jemné vlny v jej vlasoch dotvárali premyslený styling. Počas večera sa objavila aj na afterparty, kde zažiarila v zamatových šatách s korzetom, vo farbe šampanského.

Justin následne zverejnil fotografie z tohto momentu a do popisu pridal, že „to vidí, páči sa mu to a chce to“, čím spontánne prejavil náklonnosť k manželke. Jeho príspevky pôsobili úprimne a zamilovane, no zároveň len podčiarkli, že zatiaľ čo Hailey bola stredobodom pozornosti na najprestížnejšom módnom večere, on zostával doma mimo diania.

Justin ostáva v úzadí