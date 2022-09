Johnny Depp má randiť so svojou právničkou, ktorá ho zastupovala v spore „mlátiča manželiek“. Nejde o Camille Vasquez

Počas búrlivého súdneho sporu medzi Amber Heard a Johnnym Deppom sa okrem iného medzi verejnosťou diskutovalo aj o tom, či náhodou nerandí so svojou právničkou Camille Vasquez. Táto teória sa stala virálnou, aj keď sa nikdy nepotvrila. V uplynulých hodinách sa opäť v zahraničných médiách začali šíriť správy o randení Deppa a istej právničky. A údajne to má byť tentokrát pravda. Nejde však o spomínanú Vasquez, informoval TMZ.

Bulvárny web tvrdí, že Johnny Depp chodí so svojou právničkou, ktorá bola členkou právneho tímu zastupujúceho herca ešte pri predchádzajúcom súdnom spore, pri ktorom žaloval The Sun.

Zastupovala ho v predchádzajúcom súdnom spore

Britský denník ho nazval mlátičom manželiek, no herec napokon vyšiel zo súdneho sporu ako porazený a prehral ho. Obhajovala ho aj právnička Joelle Rich, s ktorou má aktuálne tvoriť pár. Túto informáciu potvrdil zdroj aj pre magazín People.

TMZ vysvetľuje, že Joelle Rich je vydatá, aktuálne je ale jej manželstvo v stave riešenia rozvodu a s manželom žijú oddelene.

Prišla ho podporiť

Napriek tomu, že nebola priamo členkou právneho tímu Johnnyho Deppa v súdnom procese ohovárania proti Amber Heard, prišla Deppa do súdnej siene podporiť, píše Us Weekly. Zdroj magazínu prezradil, že neexistoval žiadny profesionálny dôvod, prečo na miesto prišla a bolo to súkromné.

Správy o ich randení obleteli svet rýchlosťou blesku. No ani jeden z dvojice sa zatiaľ ku nim nevyjadril.