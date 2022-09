V skutočnosti by ste ho nenávideli: 10 najhorších vecí, ktoré urobil Charlie v sitkome Dva a pol chlapa

Sitkom Dva a pol chlapa sa aj po rokoch od svojho vzniku teší veľkej diváckej obľube, a to aj medzi Slovákmi. Postava Charlieho je milovaná aj nenávidená. Treba ale uznať, že sa v mnohých prípadoch nezachovala ideálne. Zhrnuli sme 10 najhorších a najproblematickejších vecí, ktoré Charlie v seriáli urobil a ukazujú jeho postavu v negatívnom svetle.

Využíval ženy a správal sa ku nim zle

Charlie Harper miloval ženy a sex a podľa toho sa aj správal. Nevadilo mu platiť za prostitútky a meniť jednu za druhou. V niektorých momentoch sitkomu mal síce dlhšie vzťahy, no aj tie napokon skončili fiaskom. Rovnako nebolo z jeho strany výnimkou zosmiešňovanie žien alebo klamanie rôznymi spôsobmi.

Zmenšenie pŕs bolo pre neho koncom sveta

Charlie sa netajil tým, že bol pre neho dôležitý vzhľad a fyzické prednosti. Spomeňme napríklad situáciu, kedy chodil s Chelsea a kvôli Alanovej rade, aby si pre bolesti chrbta dala zmenšiť prsia, vyhodil brata z domu a túto predstavu nedokázal ani len zniesť. Napokon musela ustúpiť ona a na tento nápad rýchlo zabudnúť.

Zosmiešňoval svoju rodinu

Charlie veľmi často používal ironické poznámky a urážky, ktoré mieril na svojho brata Alana, na jeho syna Jakea alebo dokonca na vlastnú mamu.

To, že Alan u neho býval, mu nechával poriadne vyžrať a uštipačného podpichnutia si nikdy nenechal ujsť. Kvôli tomu s ním navyše zaobchádzal ako s handrou a správal sa, ako keby mal nad jeho životom neobmedzenú moc.

Pil veľa alkoholu, no veľmi to neriešil

Kým hlavní hrdinovia seriálov bežne prejdú veľkou zmenou až sa z nich napokon stanú o čosi „lepší“ či „múdrejší“ ľudia, pri Charliem to neplatilo. Sitkom opustil predčasne, a tak jednoducho zostal postavou, ktorá holdovala alkoholu a drogám bez toho, aby si uvedomila, že je na tom niečo zlé a snažila sa zmeniť. Jednoducho to bol Charlieho životný štýl, ktorý ale pozitívny odkaz divákom určite nevyslal.

Bol zlým príkladom pre Jakea

S vyššie spomínanými troma bodmi úzko súvisí tento, pretože častým obyvateľom domu strýka Charlieho bol Alanov syn Jake. A jeho spôsob života nebol ideálnym vzorom pre dieťa a neskôr dospievajúceho tínedžera. A to nehovoriac o zosmiešňovaní a zhadzovaní Jakea či jeho otca priamo pred ním. Charlie si dokonca neodpustil nevhodné rady, ako na dievčatá.

Chcel znásilniť ženu v bezvedomí

Portál Screenrant upozornil aj na scénu, pri ktorej Charlie uvažuje nad tým, či má využiť situáciu a ženu v bezvedomí, ktorú spoločne s Alanom odniesli do jeho postele, a „užiť“ si s ňou alebo nie. Snáď ani netreba dodávať, že už iba myšlienky na takýto čin nie sú v poriadku. Navyše, ktovie, čo by sa stalo, keby Charlieho Alan nezastavil.

Šíril pohlavné choroby

Po Charlieho „smrti“ sa ukázalo, že viaceré svoje partnerky nakazil pohlavne prenosnými chorobami. Zrejme si na používaní ochrany nepotrpel a zjavne si z toho ani veľkú hlavu nikdy nerobil. Aj toto bola jedna z príčin, prečo ho také veľké množstvo žien nenávidelo.

Zapríčinil, že Alan nemal peniaze

V sitkome Dva a pol chlapa nájdeme množstvo príkladov toho, kedy Charlie uprednostnil ženu s možnosťou potenciálneho sexu na jednu noc pred svojím bratom.

A inak to nebolo, ani keď sa spoznal s Alanovou právničkou, s ktorou si začal pomer. No netrvalo dlho, kým ju neodkopol a právnička sa rozhodla vybiť si svoju zlosť k Charliemu na Alanovi. Tak nahrala Judith, ktorej bolo pridelených tisíce dolárov výživného od Alana a všetko hmotné, čo vlastnili. Takže za to, že Alan musel platiť obrovské výživné a nezostalo mu veľa peňazí na život, mohol vlastne Charlie.

Chcel zabiť Alana

Aj keď v tomto prípade už nejde o Charlieho, ktorého stvárnil herec Charlie Sheen, postava Charlieho sa v úplnom závere vrátila a mnohí diváci zostali v šoku. Vo veľmi nepríjemnom.

Po tom, ako Charlieho držala Rose vo svojej pivnici proti jeho vôli, sa rozhodol pomstiť Waldenovi, aj vlastnému bratovi. Na jednej strane tento zvrat nedáva veľký zmysel, keďže Alan žil v presvedčení, že je jeho brat mŕtvy, no napriek tomu bol na neho Charlie nahnevaný.

Nestaral sa o svoju dcéru

Rovnako v období, kedy už Charlie prítomný v seriáli nebol, sa náhle objavila jeho dospelá dcéra. Ukázalo sa, že Charlie o jej existencii vedel, dokonca jej posielal výživné. Okrem toho s ňou ale nechcel mať nič viac spoločné a jediné, na čo sa zmohol, bola otázka, či jej kamarátky už dovŕšili 18 rokov.

Charlie teda nebol ideálnym príkladom otca a zbavil sa všetkých svojich rodičovských povinností.