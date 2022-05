Ľudia diskutujú o tom, či Depp randí so svojou právničkou: Camille Vasquez na seba strhla pozornosť, zatienila Amber

Súdny spor medzi Amber Heard a Johnnym Deppom priniesol okrem obvinení padajúcich z jednej alebo druhej strany aj zvláštny fenomén, ktorý sa v týchto dňoch šíri na sociálnych sieťach. Je ním právnička Camille Vasquez, ktorá zastupuje Deppovu stranu. Ľudia neváhajú búrlivo diskutovať o tom, či mohlo medzi dvojicou niečo vzniknúť a dokonca z nej spravili ikonu.

Ako upozornil denník Daily Mail, fanúšikovia Johnnyho Deppa na internete diskutujú o tom, či randí so svojou právničkou Camille Vasquez. Fotografie, na ktorých sa objímajú alebo si opätujú vzájomné úsmevy, sa stali doslova virálnymi. Zaplavili Twitter aj TikTok. Noviny TMZ pred niekoľkými hodinami túto informáciu vyvrátili a potvrdili, že ich vzťah je čisto profesionálny.

Pravdou ale zostáva, že Vasquez sa vďaka zabodovaniu vo výsluchu s Amber podarilo prikloniť si verejnosť na svoju stranu. Vďaka tomu sa na ňu strhla pozornosť a pre ľudí sa stala akousi hrdinkou. S jej chválou na internete nešetria.

„V dobe Kardashianiek a influencerov na sociálnych sieťach urobte všetko pre to, aby sa z vašich dcér stali ďalšie Camille Vasquez a Dr. Shannon Curry,“ napísala užívateľka Twitteru. Spomínaná Shannon Curry je forenzná psychologička, ktorá sa tiež zúčastnila súdu a nepochybne ďalšia žena, ktorá je úspešná vo svojom kariérnom živote.

„In the age of the Kardashians and social media influencers, do your best to make your daughters become the next Camille Vasquez and Dr. Shannon Curry.

Absolute legends!“#CamilleVazquez #JohnnyDeppVsAmberHeardTrial pic.twitter.com/vBMyL6IoVR

— Hannah (@Hannah54786361) May 17, 2022