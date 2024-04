Ďalšia kritika na Johnnyho Deppa: Pri nakrúcaní posledného filmu z neho mali všetci strach, prehovorila aj režisérka

Zdá sa, že na fámach, že sa s Johnnym Deppom pracuje o čosi ťažšie, bude niečo pravdy. Nedávno to totiž potvrdila aj režisérka najnovšieho filmu, v ktorom problémová hollywoodska hviezda stvárnila hlavnú úlohu. Podľa medializovaných informácií z neho mali členovia štábu strach.

Súdny spor Johnny Depp vs. Amber Heard síce skončil v jeho prospech, stále častejšie sa ale objavujú rôzne obvinenia, že hviezda Pirátov Karibiku (The Pirates of the Caribbean) nie je práve najpriateľskejšia a dokonca ho z násilia pred časom obvinila aj herečka Lola Glaudini, na ktorú mal slovne nepekne zaútočiť.

Bol nepredvídateľný a každý sa ho bál

Najnovšie portál Unilad informuje o fámach spojených s filmom Jeanne du Barry, ktorý mnohí označujú za Deppov návrat na výslnie. Ako bolo medializované, z Deppa mali údajne viacerí členovia štábu strach, pretože sa správal nepredvídateľne. Režisérka a predstaviteľka hlavnej úlohy Maïwenn Aurélia Nedjama Le Besco to potvrdila.

„Johnny prišiel s novou verziou scenára, čo ma veľmi netešilo. Napokon som nakrúcala bez zmien, ktoré navrhol a on to vzal ako podraz,“ cituje slová režisérky Unilad. Dodala tiež, že tieto nezhody sa snažila brať ako príležitosť a možnosť vyťažiť z Deppovho talentu ešte viac. Pre jednu konkrétnu scénu totiž potrebovala, aby bol nahnevaný.

Typický Johnny

Ako ale Maïwenn ďalej povedala, boli tiež chvíle, kedy Johnny na nakrúcanie meškal alebo sa vôbec neobjavil a očakával, že sa s ním bude stále zaobchádzať, akoby bol tou najdôležitejšou osobou na pľaci. S týmto sa stretli viacerí režiséri a hereckí kolegovia.

„Ak mám byť úprimná, je naozaj zložité s ním nakrúcať… Všetci členovia štábu boli vystrašení, pretože má rád iný druh humoru, nevedeli sme, či na pľac dorazí načas, alebo či bude súhlasiť s tým, čo má podľa scenára hovoriť,“ prezradila režisérka na herca, ktorého zo zložitej spolupráce či rôznych výkyvov nálad kritizovali aj pri iných projektoch.

Nedokáže s ním komunikovať

Maïwenn ale povedala, že aj keď z neho mali všetci strach, pretože sa správal veľmi nepredvídateľne, je pre ňu veľkým géniom, ktorý sa pohybuje vo svojom vlastnom svete. „Nedokážem s ním komunikovať, no neľutujem, že sme ho obsadili,“ dodala.

Film Jeannu du Barry – Kráľova milenka je historickou snímkou, ktorá sleduje príbeh mladej dievčiny z chudobných pomerov so záľubou v kultúre a aj v iných radostiach života. V spoločenskom rebríčku sa jej vďaka inteligencii a pôvabu darí stúpať na vrchol a ako kurtizáne sa jej podarí stať obľúbenkyňou kráľa Ľudovíta XV., ktorý síce o jej pomeroch nevie nič, no získa vďaka nej naspäť chuť do života.