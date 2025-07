Jeseň 2025 bude iná, než sme zvyknutí: Udrie La Niña a príde zlom, ktorý sa vám nemusí páčiť, takto nás zasiahne

Počasie nám v posledných rokoch pripomína, že na „normálnu sezónu“ sa už nedá spoliehať. A podľa meteorológov bude aj jeseň 2025 iná než tie predchádzajúce. Očakáva sa totiž návrat klimatického javu La Niña, ktorý má potenciál výrazne ovplyvniť nielen priebeh jesene, ale aj celej nadchádzajúcej zimy.

Ako upozorňuje portál Severe Weather Europe, návrat javu La Niña by mohol spustiť sériu zmien v atmosférickej cirkulácii nad severnou pologuľou. Najviac sa to dotkne Severnej Ameriky, no dôsledky môžeme pocítiť aj v Európe.

La Niña opäť vstupuje do hry

La Niña je chladná fáza klimatického systému ENSO, ktorý ovplyvňuje počasie na celej planéte. Počas jej trvania dochádza k ochladeniu povrchových vôd v centrálnej a východnej časti Tichého oceánu.

Toto ochladenie následne narúša rovnováhu medzi oceánom a atmosférou, čím sa menia prúdenia vzduchu, množstvo zrážok aj teplotné podmienky po celom svete. Podľa najnovších údajov sa teplota v dôležitej oblasti ENSO 3.4 opäť znižuje, čo naznačuje, že do jesene môžeme vstúpiť so slabšou, no aktívnou La Niñou.

Jeseň môže začať pokojne, no koniec prinesie zlom

Sezónne predpovede ukazujú, že september a október môžu byť v mnohých oblastiach výnimočne teplé. Nad rozsiahlymi regiónmi Severnej Ameriky a Európy by sa mali vytvárať vysokotlakové systémy, ktoré budú brániť prenikaniu chladnejších vzduchových hmôt. Teploty tak budú najmä v južnej a východnej Európe nadpriemerné.

Zrážok bude menej v juhozápadných a juhovýchodných oblastiach, zatiaľ čo sever Európy môže zažiť vlhkejšiu jeseň. November však podľa odborníkov prinesie výraznú zmenu. Tlaková níž nad Kanadou otvorí cestu chladnému arktickému vzduchu, ktorý môže začať prenikať do severnej časti Spojených štátov. Táto zmena sa môže prejaviť aj v Európe, najmä zvýšeným výskytom zamračených dní a postupným poklesom teplôt.

Viac snehu v Kanade, menej v Európe

Zásadnou zmenou by mohla byť aj snehová pokrývka. V Kanade sa očakáva nadpriemerné množstvo snehu v jej centrálnej a západnej časti, čo by mohlo prispieť k ochladeniu vzduchu smerom na juh. V Spojených štátoch môže snežiť skôr než zvyčajne, najmä v oblastiach Skalnatých hôr a centrálneho pásma.

V Európe zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by november priniesol výdatné sneženie. Väčšina modelov naznačuje, že snehová pokrývka bude skôr podpriemerná a citeľné zmeny môžu nastať až v zime, ak sa posunie tryskové prúdenie alebo zmení tlakové pole nad celým územím.

Polárny vortex ako skrytý hráč, ktorý môže všetko zmeniť

Jedným z najdôležitejších prvkov, ktorý sa aktivuje každú jeseň, je polárny vortex. Tento obrovský vír chladného vzduchu vzniká vysoko nad Arktídou a má zásadný vplyv na vývoj počasia od novembra až do marca. Počas fáz javu La Niña je vyššia pravdepodobnosť, že dôjde k jeho oslabeniu alebo dokonca kolapsu.

Takzvané stratosférické otepľovanie spôsobí narušenie tohto systému, čo následne umožní arktickému vzduchu preniknúť oveľa južnejšie než zvyčajne. Ak dôjde k oslabeniu vortexu, môžeme zažiť extrémne mrazy aj v regiónoch, ktoré bežne ostávajú počas zimy miernejšie. Odborníci upozorňujú, že aj slabá La Niña môže vytvoriť podmienky pre takýto vývoj.

Čo hovoria oficiálne predpovede?

Podľa oficiálneho výhľadu NOAA bude jeseň 2025 v Spojených štátoch nadpriemerne teplá najmä v jej západnej a centrálnej časti. Teplejšie počasie sa však očakáva aj v severovýchodných oblastiach. S príchodom novembra sa však môžu objaviť prvé studené fronty, ktoré narušia doterajšiu dominanciu teplého vzduchu.

Zrážkovo by mala byť jeseň na americkom území skôr suchšia, no východné oblasti by mohli zažiť viac dažďa, než je pre túto časť roka bežné. Nejde však o klasický priebeh javu La Niña, čo naznačuje, že celkový charakter počasia bude závisieť aj od iných faktorov, najmä od vývoja polárneho vortexu.

Jeseň ako rozhodujúce obdobie pre vývoj zimy

Aj keď sa začiatok jesene môže javiť ako predĺženie leta, rozhodujúcim mesiacom bude november. Práve vtedy sa začínajú formovať stabilnejšie vzorce prúdenia, ktoré určia charakter zimy. Slabšia La Niña v kombinácii s narušením polárneho vortexu môže priniesť dramatické zmeny, a to od skorého sneženia po prudké vpády arktického vzduchu.