Jennifer Lopez šokovala fanúšikov svojím outfitom. Predviedla sa v šatách pomsty a reakcie ľudí hovoria za všetko

Rozvod slávnej hviezdy a Bena Afflecka, ktorý čoskoro bude oficiálny, šokoval milióny ľudí na svete. Zatiaľ čo niektorí mali oči plné sĺz, zdá sa, že speváčka si užíva a je šťastná. Napokon, nedávno zažiarila v outfite, ktorý si vyslúžili prezývku „šaty pomsty“. Fanúšikovia sú presvedčení, že tým chcela Benovi odkázať, ako sa má dobre a hlavne poukázať na to, o čo prišiel.

Bol to od nej premyslený ťah? Chcela tým naznačiť, čo Ben Affleck naozaj stratil? Čokoľvek za tým bolo, jedna vec je istá, svetoznáma speváčka Jennifer Lopez presne vie, ako prinútiť ľudí hovoriť. Stačilo zverejniť na sociálnej sieti sériu fotografií a ihneď nastal veľký rozruch, ako uviedol portál Brightside.

Speváčka sa stala stredobodom pozornosti na galavečere Grammy, kde zamávala ostatným v elagantných a očarujúcich šatách. Tie doplnila o luxusný kožuch z líšky, vďaka ktorému bol jej vzhľad ešte dramatickejší. Masívny strieborný prsteň, oslnivý diamantový náhrdelník a šperky už iba podčiarkli jej krásu. Očividne mala za sebou úžasný tím, ktorý sa postaral o styling, speváčka totiž vyzerala nádherne. Prispel k tomu tiež uhladený účes a bronzový lesk pleti s trblietavými perami a jemnými dymovými očami.

Spomienky vo filme

Nie je to prvýkrát, čo fanúšikovia upozornili na „šaty pomsty“, v ktorých sa predviedla. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte pri príležitosti podpory filmu Nezastaviteľný sa ukázala v obtiahnutých strieborných šatách, ktoré odhalili, že si pod ne neobliekla spodnú bielizeň. Ihneď všetkých ohúrila a podľa mnohých dala najavo, že Ben môže ľutovať, že sa nepokúsil zachrániť ich manželstvo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Lopez (@jlo)

Dnes ostali Jennifer len spomienky a projekt s názvom This Is Me… Now, ktorý je speváčkinou srdcovkou. Ide o beletrizovaný pohľad na jej milostný život zachytávajúci realitu, vrátane viacerých manželstiev a, samozrejme, samotného Bena. Keď sa film dostal na obrazovky, Jennifer a Ben boli ešte spolu, no v auguste 2024 presne na 2. výročie ich svadby požiadala popová diva o rozvod. V rozhovore pre Variety označila tento projekt za veľmi osobný a priznala, že je „beznádejná romantička“.

Čo si o tom myslia ľudia?