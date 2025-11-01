Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie

Petra Sušaninová
Tento muž sa stal súčasťou tej najzvrátenejšej reality šou.

Farma, Love Island či Big Brother, zdá sa, že ľudia majú slabosť pre rôzne reality šou. Kým niektorí ich považujú za stratu času, iní sa od nich nedokážu odlepiť. Nie každý však má odvahu stať sa priamo ich súčasťou. Tomoaki Hamatsu v reality šou prežil niečo, čo by ste asi nepriali ani najhoršiemu nepriateľovi. Jeho utrpenie s nadšením sledovali milióny ľudí.

Bez jedla, oblečenia a základných potrieb

Ako informuje web All That Is Interesting, v tom čase 22-ročný Japonec Tomoaki Hamatsu, známy ako Nasubi (vďaka dlhšej oválnej tvári dostal prezývku Baklažán), sa v roku 1998 stal súčasťou kontroverznej televíznej šou s názvom Susunu! Denpa Shōnen. Túžil sa stať komikom a dúfal, že to zmení jeho život a posunie kariéru o kúsok vpred. Jeho želanie sa napokon naplnilo, hoci zrejme nie tak, ako si predstavoval.

Základná myšlienka šou bola na prvý pohľad relatívne jednoduchá. Nasubi mal žiť sám, v úplnej izolácii v byte bez okien, do ktorého si so sebou nesmel nič priniesť a ani ho nemohol opustiť. Nesmel mať dokonca ani oblečenie, musel byť celkom nahý, aj bez spodnej bielizne. Nemal dokonca ani takú základnú vec, akou je toaletný papier, píše BBC.

Jeho privátne partie boli pred očami divákov ukrývané emotikonom baklažánu. Nemal dokonca ani jedlo. Rôzne predmety mohol získať, len ak ich vyhral prostredníctvom súťaží v magazínoch, ktoré dostal. Suma všetkého, čo vyhral, sa postupne akumulovala a šou sa mala skončiť, keď Nasubi získa milión yenov (v tom čase asi 8 000 dolárov).

Nočná mora a šialenstvo

