Je záhada Jacka Rozparovača konečne odhalená? Pra-pravnučka vyšetrovateľa vraj vie, kto ním bol, prezradil ho tento detail

Identita jedného z najznámejších sériových vrahov histórie ľudstva, ktorý vyčíňal v uliciach Londýna 19. storočia, zostáva aj v dnešnej dobe zahalená rúškom tajomstva. Aj keď sa už objavili informácie, že jeho identita odhalená bola, väčšinou išlo o ničím nepodložené teórie. Najnovšie sa na kopu možných identít Jacka Rozparovača pridalo meno, ktoré sa zdanlivo pri vyšetrovaní zatiaľ neobjavilo.

Zdanlivo preto, lebo aj o tomto mužovi sa vyšetrovatelia domnievali, že neslávne slávnym vrahom prostitútok by mohol byť on.

Dlhodobo bol jedným z hlavných podozrivých muž menom Aaron Kosminski. Ten sa do Londýna prisťahoval z Poľska a ako uvádza portál LADbible, existovali aj DNA dôkazy, ktoré políciu k nemu nasmerovali.

Každopádne ďalší dielik do skladačky s odhalením pravej identity Jacka Rozparovača vo svojej novej knižke pridáva žena menom Sarah Bax Horton, píše denník The Telegraph na svojom webe. Tá je pra-pravnučkou jedného z vyšetrovateľov, ktorí na prípade vrážd prostitútok v tej dobe pracovali.

Sarah vo svojej novej knihe One-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper odhaľuje (podľa nej) pravú identitu Rozparovača a podľa nej má ísť o muža menom Hyam Hyams.

Jack the Ripper's identity 'revealed' by newly discovered medical records

Hyam Hyams, photographed at Colney Hatch Lunatic Asylum in 1899https://t.co/YSmTYMt82l pic.twitter.com/c6D0tMlzXm

