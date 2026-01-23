Je to čierne na bielom: Medzivládna dohoda s USA o energetike vyšla v zbierke zákonov

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Dohoda medzi Slovenskom a Spojenými štátmi je oficiálne v Zbierke zákonov SR.

V piatok bola v Zbierke zákonov SR zverejnená medzivládna dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými (USA) v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Tá má byť okrem iného podkladom pre zmluvu o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach.

Dohoda vytvára komplexný rámec spolupráce, ktorý umožní Slovenskej republike dlhodobo rozvíjať civilný jadrový program, systematicky posilňovať odborné a inštitucionálne kapacity a vytvárať odborné predpoklady pre rozvoj jadrovej energetiky v súlade s národnými strategickými cieľmi,“ uviedlo v piatok ministerstvo hospodárstva.

Rezort dodal, že podobné medzivládne dohody s USA už majú aj iné členské štáty EÚ – Poľsko, Bulharsko, Litva a Rumunsko a podpis dohody bol konzultovaný s Európskou komisiou.

Nový blok do roku 2040

Podpísaný dokument ráta s konzultáciami odborníkov, propagáciou civilnej jadrovej energie v rámci Európskej únie, organizáciou workshopov, stretnutí, seminárov alebo konferencií, ale aj s podporou vývoja, výstavby a financovania nového jadrového bloku s cieľom uviesť reaktor do prevádzky v roku 2040.

Foto: TASR (Lukáš Grinaj)

Slovenská republika má podľa dohody aj nabádať projektovú spoločnosť, aby si vybrala americký návrh jadrového reaktora a aby si najala americký subjekt ako dodávateľa technológie a aby zvážila americký subjekt ako dodávateľa poskytujúceho inžinierske, obstarávacie a stavebné služby.

Slovenská republika bude nabádať príslušných účastníkov, aby zvážili výber americkej technológie pre potenciálne ďalšie projekty jadrovej energie na zaradenie do programu.

Rezort hospodárstva dodal, že výstavba a prevádzka nového jadrového zdroja prinesie tisíce pracovných miest a stabilnú zamestnanosť počas celej životnosti elektrárne. Projekt podporí rozvoj subdodávateľských reťazcov, technologického know-how a posilní proexportnú schopnosť Slovenska v oblasti elektriny.

