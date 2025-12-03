Je pripravená odísť za synom. Kamila Magálová prehovorila o nekonečnej bolesti, ktorú stále veľmi intenzívne prežíva

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Dodnes žije s prázdnotou, ktorá sa nedá zaplniť.

Herečka Kamila Magálová sa už viac ako rok snaží naučiť žiť so stratou, ktorá navždy zmenila jej svet. Aj napriek času, práci a podpore okolia ostáva bolesť po odchode milovaného syna stále rovnako hlboká.

Herečka dnes otvorene hovorí o tom, že život po tragédii, ktorá ju postihla, nedokáže vrátiť do starých koľají. Smútok ju sprevádza každý deň a povinnosti či pracovné príležitosti sú pre ňu skôr spôsobom, ako prežiť, než ako sa uzdraviť. Ako upozornil denník Nový Čas, ktorý si všimol jej emotívnu spoveď v relácii Honzu Musila Popojedem, Magálová v rozhovore priblížila aj detaily, o ktorých doteraz mlčala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Franekova (@barborafranekova)

Sekunda, ktorá všetko zmenila, a smútok, ktorý nepoľavuje

Kamila Magálová opisuje deň, ktorý jej navždy zmenil život. Tragické úmrtie syna Martina bolo okamihom, ktorý jej zrútil istoty aj vnútornú oporu, o ktorú sa dlhé roky opierala. „Odrazu, v jednej sekunde sa vám úplne zmení život. Aj preto som odišla z divadla. Môj syn bol veľmi úspešný právnik, veľa cestoval, pracoval v anglickej firme, Londýn a podobne. Vždy ma brával so sebou, poď so mnou na tri dni, a tak. Vždy som v ňom mala absolútnu oporu. Istotu. To som úplne stratila. Nielen to,“ priznala herečka.

Zároveň dodáva, že smútok po strate dieťaťa nevie človek pochopiť zvonka, a aj keď sa okolie snaží byť oporou, jej bolesť zostáva neprenosná. „Viem, že každý hovorí: Chápem ťa, musí to byť hrozné. Nikto vás nevie pochopiť. Iba ten, kto to zažije. Je to hrozné. Život ide ďalej, aj keď sa vám nechce. A mne sa niekedy naozaj úprimne nechce, lebo je to taká strata…“

Prázdnota, ktorú nič nenahradí

