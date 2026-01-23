Je definitívny koniec: Spojené štáty oficiálne vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom. Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
USA s WHO budú po novom spolupracovať len obmedzene.

Spojené štáty vo štvrtok oficiálne vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), píše agentúra Reuters. Na základe dohody medzi USA a WHO vystúpenie nadobudlo platnosť vo štvrtok po uplynutí povinnej jednoročnej výpovednej lehoty.

Toto rozhodnutie podľa Washingtonu odráža zlyhania v manažmente pandémie COVID-19 zo strany zdravotníckej agentúry OSN. Podľa tlačovej správy amerického ministerstva zdravotníctva a ministerstva zahraničných vecí budú USA s WHO v súlade s ich vystúpením spolupracovať len obmedzene.

„Nemáme v pláne zúčastniť sa ako pozorovateľ a nemáme v pláne sa k nej opäť pripojiť,“ cituje Reuters vysokopostaveného vládneho predstaviteľa v oblasti zdravotníctva. USA uviedli, že plánujú spolupracovať priamo s inými krajinami – nie prostredníctvom medzinárodnej organizácie – na dohľade nad chorobami a na iných prioritných otázkach verejného zdravia.

Trump nezaplatil

Teoreticky však nebola splnená jedna z podmienok na vystúpenie, pretože USA nezaplatili svoje príspevky za roky 2024 a 2025 – približne 280 miliónov dolárov. Organizácia však nemá žiadne nástroje na vymáhanie financií či zamietnutie vystúpenia. Jeden z nemenovaných predstaviteľov amerického ministerstva zahraničných vecí podľa Reuters spochybnil, že štatút obsahuje podmienku vykonania akejkoľvek platby pred vystúpením.

Foto: SITA/AP

„Americký ľud zaplatil viac než dosť,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí ešte predtým vo štvrtok v e-mailovej komunikácii. Očití svedkovia podľa agentúry Reuters uviedli, že americkú vlajku už vo štvrtok odstránili spred sídla WHO vo švajčiarskej Ženeve.

V posledných týždňoch sa USA rozhodli vystúpiť z viacerých ďalších organizácií OSN a existujú obavy, že Trumpom nedávno zriadená tzv. Rada mieru by mohla podkopať OSN ako celok, píše agentúra. Hovorca WHO uviedol, že členské štáty organizácie sa chystajú diskutovať o odchode USA a o tom, ako k nim budú pristupovať, na zasadnutí výkonnej rady WHO vo februári.

Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov WHO na polovicu i redukcii práce, čím sa znížili rozpočty celej agentúry. Washington bol tradične zďaleka najväčším finančným podporovateľom zdravotníckej agentúry OSN, pričom prispieval približne 18 percent z jej celkového financovania. WHO tiež do polovice tohto roka prepustí približne štvrtinu svojich zamestnancov.

