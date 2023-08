Je bezpečné používať hliníkovú fóliu pri varení a pečení? Niektorí odborníci ľudí varujú, iní to tak zle nevidia

Používanie hliníkovej fólie v kuchyni, ľudovo nazývanej tiež alobal, je pomerne obľúbené. Výhodou tejto fólie je najmä všestrannosť a možnosť prispôsobiť ju jedlu. Avšak, nekedy je lepšie pozrieť sa po alternatívach.

Hliníková fólia, najmä ak sa používa pri vysokej teplote pri úprave pokrmov, môže do jedla vylučovať časť hliníka. Uvádza to profesorka chémie Ghada Bassioni v jej článku publikovanom na portáli The Conversation.

Spolu s kolegami realizovali výskum, v ktorom sa pozreli na využitie hliníka pri varení a príprave jedál. Hliník sa, pochopiteľne, nenachádza iba vo fólii, je tiež súčasťou kuchynských riadov. Avšak, kým hliníkové hrnce či panvice nie sú významný problém, podľa profesorky, ak sa hliníková fólia používa pri varení, a to najmä, ak sa v nej nachádzajú kyslé či silne korenené jedlá, môže to byť problém.

Treba povedať, že ľudské telo dokáže efektívne vylučovať hliník. Svetová zdravotnícka organizácia stanovuje jeho bezpečný denný príjem na 40 mg na kilogram hmotnosti človeka.

Avšak, hliník nájdeme aj na miestach, kde by sme ho možno nečakali. Je prítomný v kukurici, niektorých syroch, ale aj v rôznych koreninách. Rovnako je súčasťou rôznych liekov, najmä antacíd, a tiež ho nájdeme v antiperspirantoch. Samozrejme, hliník nachádzajúci sa v týchto látkach sa nemusí vstrebávať vo veľkých množstvách a často môže ísť o zanedbateľné až stopové množstvá.

Niektoré výskumy ukazujú, že v mozgovom tkanive ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou našli vysoké koncentrácie hliníka a predpokladá sa, že rozvoj tejto choroby môže mať súvis s vysokou expozíciou tomuto kovu. Je ale vhodné uviesť, že nie všetci vedci s týmito závermi súhlasia a známy portál na overovanie faktov, Snopes, sa prikláňa k tomu názoru mnohých relevantných vedcov, ktorí pôsobenie hliníka nevidia tak problémovo ako Bassioni.

V každom prípade rozhodne nezaškodí, ak budeme obmedzovať vystavovanie sa hliníku. Pri hrncoch a panviciach sa často vytvorí jemný inertný povrch na riadoch, ktorý robí prirodzenú ochrannú vrstvu. Takáto vrstva vznikne napríklad po dvoch či troch prevareniach vody v hrnci. Taktiež je možné použiť riady z eloxovaného hliníka.

Pri používaní hliníkovej fólie ale inertná vrstva nevzniká a výskum profesorky Bassioni hovorí o migrácii hliníka do potravín počas procesu varenia, keď je jedlo v kontakte s fóliou.

Hliník sa má najviac luhovať pri kyslých jedlách a hlavne tekutinách, takže citrónová či paradajková šťava je v tomto prípade horšia ako použitie vody a soli.

Nie je však úplne jasné, aké veľké množstvo hliníka prestúpi do jedla a aké veľké množstvo tohto hliníka sa vstrebe do organizmu.

Bassioni napriek tomu tvrdí, že by sa hliníková fólia mala vymeniť za používanie sklenených či porcelánových zapekacích misiek a hliníkovú fóliu používať na balenie vychladnutého jedla, aj keď tiež hovorí o nie dlhom čase, keďže v závislosti od potraviny taktiež môže nastať proces luhovania hliníka.