„Toxický“ teflón a „nebezpečný“ hliník. Profesor chémie vysvetľuje, aká panvica je na varenie tá najvhodnejšia

Pri otázke bezpečnosti prípravy potravín sa často dostaneme aj k samotnému používanému riadu. Niet sa čomu čudovať. Dlhodobo počúvame o problémoch s teflónom, pričom panvice sú vystavované teplu a v prípade plynových sporákov aj ohňu. Taktiež sa hovorí aj o riziku v podobe hliníkových panvíc. Máme sa báť riadu?

Článok pokračuje pod videom ↓

Tejto téme sa na portáli The Conversation venoval profesor chémie z RMIT univerzity v Melbourne. Píše, že téma je v médiách často spomínaná a bolo by dobré dať veci na pravú mieru. Samozrejme, každý chceme, aby naše jedlo bolo bezpečné, a tak sa prirodzene o tému bezpečnosti panvíc či riadu zaujímame. Ako to teda je?

Nepriľnavé panvice

Tieto panvice sú veľmi obľúbené, keďže stačí použiť menej oleja a tiež sa ľahšie čistia. Väčšina z nich je potiahnutá teflónom, teda polytetrafluóretylénom, hoci niektoré sa teraz vyrábajú aj s keramickým povlakom.

Problémom pri tomto riade je práve použitý teflón, ktorý sa radí medzi tzv. večné chemikálie. To sú chemikálie, ktoré sú založené na väzbe fluóru s uhlíkom, ktorá je mimoriadne odolná. Mnohí majú obavy z tohto riadu, a to najmä preto, lebo ešte pred 10 rokmi sa na jeho výrobu používala kyselina perfluóroktánová. Teraz sa už nepoužíva, no ani v minulosti nepredstavoval vážne riziko pri používaní riadu.

Teflón je stabilný pri bežne používaných teplotách na varenie, jeho stabilita sa začne zhoršovať pri teplote okolo 260 stupňov Celzia, kedy sa začnú uvoľňovať polyméry. Aj tak ale úroveň týchto polymérov je nízka.

Vo všeobecnosti tak nepriľnavé panvice nie sú problémom. Ak ju ale máte poškriabanú, čo sa po čase stáva, je dobré ju vymeniť za inú, keďže sa z nej uvoľňujú mikroplasty.

Hliníkový riad a demencia

Vystavenie sa hliníku sa často spája s rozvojom demencie či Alzheimerovej choroby. Toto tvrdenie pochádza z experimentu z roku 1965, keď boli králiky kŕmené vysokými dávkami hliníka a v ich mozgu nastali zmeny pripomínajúce Alzheimerovu chorobu. Tento experiment bol neskôr vyvrátený a označený ako nepravdivý.

V skutočnosti neexistuje žiadny dôveryhodný dôkaz o tom, že by mal hliník škodiť. Je pravda, že na našom území sa často vymieňal hliníkový príbor, no bolo to aj preto, lebo nesprávne spracovaný hliník môže obsahovať nebezpečné kovy, ako je olovo, čo sa v minulosti dialo.

Hliníkový riad má viacero výhod. Je ľahký, lacný a rýchlo sa zohrieva. Obyčajný hliník má problém, že reaguje s veľmi kyslými a zásaditými potravinami a môže sa deformovať pri vysokých teplotách. Tomu sa dá vyhnúť, ak zvolíte riad z eloxovaného hliníka.

Medené panvice

Lákavé na medenom riade je, že je vizuálne mimoriadne pútavý. Nie je to ale iba o estetike. Meď je skvelý vodič tepla a zohrieva sa rovnomerne. To je vhodné pri príprave jedál, ktoré si vyžadujú jemné zmeny teplôt a to je aj dôvod, prečo ho často používajú profesionálni kuchári.

Pri pohľade na zdravie sú stopové dávky medi pre organizmus užitočné. Pri veľkých dávkach sa ale môže prejaviť nevoľnosť, vracanie či poškodenie pečene. Toho sa ale nemusíte báť, že to nastane z používania medeného riadu.

Navyše, väčšina takéhoto riadu má nereaktívnu výstelku z materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ alebo cín.

Liatina, nehrdzavejúca oceľ či keramika

Tieto tri typy materiálov sú dobré voľby, keďže sú odolné, nereagujú s jedlom a pomerne dobre sa čistia. Čo sa týka nevýhod, tak liatina, ale aj oceľ sú ťažké, vyžadujú často viac oleja, aby sa jedlo nelepilo a nemusia sa zohrievať rovnomerne. Niektoré keramické riady sa dajú ľahko poškodiť.

Problémom lacného oceľového riadu môžu byť kontaminácia inými kovmi, napríklad niklom, ktorý by mohol preniknúť do jedla.

Výber od renomovaných výrobcov

Problémom pri bezpečnosti riadov je najmä to, že nesprávne vyhodnocujeme riziko. Síce sa o škodlivosti riadov sporadicky hovorí, no často predstavujú iba malé riziká a nemali by sme sa vo všeobecnosti obávať.

Zlatým pravidlom je, aby sme si kupovali panvice a riad od renomovaných výrobcov, ktorí dbajú na kvalitu. Potom je naozaj jedno, či to bude hliníkový, liatinový, oceľový, medený, keramický riad a záleží iba na vašich preferenciách. Rovnako to platí aj o panviciach s nepriľnavým povrchom, tam, keď sa povrch poškriabe, je dobré panvicu vymeniť.