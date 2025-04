Jazvečík strávil 529 dní na odľahlom ostrove, kým ho odtiaľ zachránili. Ušiel ešte v roku 2023, našli ho vďaka kamere

Každý, kto má domáceho miláčika, sa obáva toho, že by sa mu jeho psík či mačička niekam zatúlali a potom by ho nevedeli nájsť. Ak sa to stane, tak majitelia rozbiehajú pátracie akcie, aby zvieratko čím skôr našli. Čo by ste ale povedali na to, že majitelia jedného jazvečíka čakali až 529 dní na to, kým sa im ich domáci miláčik vráti domov?

Ušla počas kempovania

Malý jazvečík, sučka menom Valerie, ušla ešte v novembri roku 2023 na Kengurom ostrove, ktorý sa nachádza pri austrálskom štáte Južná Austrália, asi 112 kilometrov od Adelaide. Ostrov je pritom tretím najväčším v Austrálii — po Tasmánii a Melville.

Jej majiteľka tam vtedy kempovala so svojím partnerom, keď odrazu Valerie vybehla z ohrady, skočila do kríkov a zmizla. Keď sa neobjavovala, majiteľka sa rozhodla po nej pátrať. Deň čo deň ju hľadali, skontrolovali údajne viac ako 4 400 kilometrov štvorcových plochy vrátane fariem, rezervácií či skalných útesov, píše Science Alert.

Pátranie potom vzdali a nádej na to, že žije, čím ďalej klesala. Potom ju ale objavili vďaka fotopasciam či nočným kamerám aj vďaka ružovému obojku. Spustila sa opätovná pátracia akcia, do ktorej sa zapojili aj miestni obyvatelia. Jazvečík ale akoby sa ukrýval pred ľuďmi.

Chytili ju po 529 dňoch

Dobrovoľníci strávili viac ako 1000 hodín hľadania, najazdili viac ako 5-tisíc kilometrov, pričom okrem kamier rozmiestnili aj rôzne návnady a pasce.

Pomocou jednej kamery zachytili, že Valerie pravidelne navštevuje miesto s pascami, kde boli aj hračky a deky. A napokon sa im ju podarilo chytiť. Po 529 dňoch sa tak Valerie vrátila k svojej majiteľke.

Napriek tomu, že sú jazvečíky malé, sú šľachtené ako odvážni lovci, hoci môžu byť aj tvrdohlavé, uviedli v správe záchranári z Kangala Wildlife Rescue.

Majiteľka uviedla, že je nesmierne vďačná, že jej dobrovoľníci pomohli nájsť Valerie, ktorá prežila neuveriteľne dlhý čas na ostrove plnom kengúr, vačíc či koál.