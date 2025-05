Jason Isaacs o najväčšom strese pri natáčaní Harryho Pottera: Práca s hereckými legendami ho úplne vyviedla z miery

Jason Isaacs, známy predovšetkým ako Lucius Malfoy z filmovej série o Harrym Potterovi, sa nedávno podelil o zážitky zo svojich začiatkov v čarodejníckom svete, a o to, čo ho na tejto úlohe najviac znervózňovalo alebo stresovalo.

Podľa magazínu People sa herec zúčastnil diskusie po predstavení Harry Potter a Prekliate dieťa na Broadwayi, kde sa na pódiu objavil spolu s hercami Aaronom Bartzom (Draco Malfoy), Erikom Christopherom Petersonom (Scorpius) a Matthewom Jamesom Thomasom (Harry). Panel moderovala Felicia Fitzpatrick z programu Audience Rewards. Počas večera sa moderátorka spýtala 61-ročného Jasona Isaaca, čo ho najviac desilo, keď vstupoval do sveta Harryho Pottera. Otvorila tým dvere jeho úprimným a nostalgickým spomienkam.

Vstup medzi herecké ikony

Isaacs sa k filmovej sérii pripojil v roku 2002 vo filme Harry Potter a Tajomná komnata, kde stvárnil Luciusa Malfoya, otca Draca – jedného z hlavných protivníkov Harryho Pottera. Táto rola ho okamžite katapultovala do pozornosti fanúšikov po celom svete, no samotný vstup do takého prestížneho hereckého kolektívu bol pre neho výzvou. Najviac ho znervózňoval fakt, že väčšina hercov, s ktorými mal spolupracovať, boli jeho hereckí hrdinovia, ktorých predtým obdivoval ešte ako divák.

Prvé stretnutia a rešpekt k legende