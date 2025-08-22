Jasný líder nového prieskumu: Progresívne Slovensko predbehlo Smer, do parlamentu by sa dostal aj nový hráč

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom druhej polovice augusta, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Hlasovalo by zaň 22,5 percenta voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.
Prieskum volebných preferencií metódou výpočtu volebného modelu bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1072 respondentov a respondentiek starších ako 18 rokov, a to od 15. do 19. augusta 2025. Zber dát bol realizovaný online.
Za progresívcami skončila strana Smer-SD, ktorej by svoj hlas odovzdalo 20 percent voličov. Na tretej priečke sa umiestnilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 10,3 percenta hlasov. Štvrtú priečku obsadila strana Hlas-SD, ktorú by vo voľbách podporilo 9,8 percenta respondentov. Do parlamentu by sa tiež dostali tri v súčasnosti opozičné subjekty, a to hnutie Slovensko, strana Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
Matovičovci by získali 7,5 percenta voličských hlasov, SaS 7,1 percenta a kresťanských demokratov by volilo šesť percent opýtaných. Do Národnej rady (NR) SR by sa ešte tesne dostali aj mimoparlamentní Demokrati s volebným ziskom 5,2 percenta. Z prieskumu vyplýva, že volieb by sa zúčastnilo 62 percent voličov.
Danko pred bránami parlamentu
Pred bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia s 3,6 percentami voličských hlasov. Nedostal by sa doň ani v súčasnosti koaličný subjekt, Slovenská národná strana. Volilo by ju 2,7 percenta opýtaných. Dve percentá hlasov by získalo hnutie Sme rodina, vedené Borisom Kollárom. Za ním sa umiestnili Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko so ziskom 1,8 percenta hlasov. Strana Za ľudí, vedená poslankyňou Veronikou Remišovou by podľa prieskumu oslovila 0,9 percenta voličov. Iné strany by získali celkovo 0,7 percenta voličských hlasov.
Pri prepočítaní hlasov na poslanecké mandáty by spomedzi ôsmich strán a hnutí, ktoré by sa do NR SR dostali, malo najviac kresiel hnutie PS, a to 38. Nasleduje Smer-SD, ktorému by pripadlo 34 miest v parlamente. Republika i Hlas-SD by mali zhodne po 17 mandátov. Hnutie Slovensko by v parlamente obsadilo 13 kresiel, SaS by mala 12 mandátov a KDH by reprezentovali desiati poslanci. Demokrati by získali deväť mandátov.
Progresívci si v porovnaní s tohtoročným júnom mierne polepšili, vládny Smer má od mája 2025 preferencie stabilné. Preferencie Hlasu a Republiky sa v porovnaní s júnom zmenili len mierne, agentúra Ipsos ale poukazuje, že Republika sa opäť tesne dostala na tretie miesto. Spomedzi opozičných strán preferencie oproti júnu najväčšmi narástli strane SaS.
