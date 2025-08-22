Jasný líder nového prieskumu: Progresívne Slovensko predbehlo Smer, do parlamentu by sa dostal aj nový hráč

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

SITA
Tomáš Čapák
Progresívne Slovensko vedie, Smer je druhý, Demokrati tesne prešli.

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom druhej polovice augusta, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Hlasovalo by zaň 22,5 percenta voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Prieskum volebných preferencií metódou výpočtu volebného modelu bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1072 respondentov a respondentiek starších ako 18 rokov, a to od 15. do 19. augusta 2025. Zber dát bol realizovaný online.

Za progresívcami skončila strana Smer-SD, ktorej by svoj hlas odovzdalo 20 percent voličov. Na tretej priečke sa umiestnilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 10,3 percenta hlasov. Štvrtú priečku obsadila strana Hlas-SD, ktorú by vo voľbách podporilo 9,8 percenta respondentov. Do parlamentu by sa tiež dostali tri v súčasnosti opozičné subjekty, a to hnutie Slovensko, strana Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Matovičovci by získali 7,5 percenta voličských hlasov, SaS 7,1 percenta a kresťanských demokratov by volilo šesť percent opýtaných. Do Národnej rady (NR) SR by sa ešte tesne dostali aj mimoparlamentní Demokrati s volebným ziskom 5,2 percenta. Z prieskumu vyplýva, že volieb by sa zúčastnilo 62 percent voličov.

Foto: Screen Facebook.com (Jaro Naď)

Danko pred bránami parlamentu

Pred bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia s 3,6 percentami voličských hlasov. Nedostal by sa doň ani v súčasnosti koaličný subjekt, Slovenská národná strana. Volilo by ju 2,7 percenta opýtaných. Dve percentá hlasov by získalo hnutie Sme rodina, vedené Borisom Kollárom. Za ním sa umiestnili Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko so ziskom 1,8 percenta hlasov. Strana Za ľudí, vedená poslankyňou Veronikou Remišovou by podľa prieskumu oslovila 0,9 percenta voličov. Iné strany by získali celkovo 0,7 percenta voličských hlasov.

Pri prepočítaní hlasov na poslanecké mandáty by spomedzi ôsmich strán a hnutí, ktoré by sa do NR SR dostali, malo najviac kresiel hnutie PS, a to 38. Nasleduje Smer-SD, ktorému by pripadlo 34 miest v parlamente. Republika i Hlas-SD by mali zhodne po 17 mandátov. Hnutie Slovensko by v parlamente obsadilo 13 kresiel, SaS by mala 12 mandátov a KDH by reprezentovali desiati poslanci. Demokrati by získali deväť mandátov.

Progresívci si v porovnaní s tohtoročným júnom mierne polepšili, vládny Smer má od mája 2025 preferencie stabilné. Preferencie Hlasu a Republiky sa v porovnaní s júnom zmenili len mierne, agentúra Ipsos ale poukazuje, že Republika sa opäť tesne dostala na tretie miesto. Spomedzi opozičných strán preferencie oproti júnu najväčšmi narástli strane SaS.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stav je katastrofálny: V čase, keď kolabuje vlaková doprava, sa vláda rozhodla dotovať letenky, upozorňuje…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac