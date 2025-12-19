Ján Koleník tajomne provokuje fanúšikov. Budúci rok bude poriadne tanečný, prirovnávajú ho k Patrickovi Swayzemu

Je sa na čo tešiť! Ján Koleník poodhalil zákulisie svojho pripravovaného filmu a vyzerá to na poriadnu jazdu.
Ján Koleník opäť potvrdil, že vie, ako zaujať. Na svojom Instagrame zverejnil prvé zábery z nového projektu a fanúšikovia sú nadšení. Už z prvých sekúnd je jasné, že nás čaká niečo vizuálne silné a poriadne intenzívne. Herec navyše naznačil, že film uvidíme v kinách približne o rok, čím okamžite spustil vlnu zvedavosti.
Tajomný projekt plný pohybu
„Dotočené. Ďakujem vesmíru za intenzívne obdobie. Viac zatiaľ neprezradím. Budúci rok bude tanečnejší, než som si myslel,“ napísal Koleník k záberom, ktoré pôsobia priam magicky. V jednom z videí sa herec naplno vložil do tanečnej scény.
Je z nej cítiť pohyb aj emócie, pričom čiernobiely obraz im dáva ešte väčší priestor vyniknúť. Zdá sa, že film stavil na intímnu atmosféru a hlboký osobný príbeh, v ktorom bude hrať pohyb kľúčovú úlohu.
