Internet sa baví na Machalovom nezmyselnom výroku, že Zem je plochá. Uštipačnú poznámku mu venoval aj hokejový komentátor

Lukáš Machala je v poslednej dobre stredobodom pozornosti, no zrejme z iných dôvodov, ako by chcel. Najprv si od ministerstva kultúry podozrivo prenajal luxusný kaštieľ iba za 100 eur a dnes sa s moderátorom hádal, že Zem je plochá.

Známy konšpirátor

Machala je známy obdivovateľ Vladimíra Putina, šíriteľ hoaxov o iluminátoch a chemtrails. Pred niekoľkými rokmi odišiel od Andreja Danka a neskôr aj z Republiky. Dnes sa o ňom hovorí ako o človeku, ktorý by mohol prevziať RTVS.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Na internete, respektíve na facebooku RTVS sa dnes objavilo video, časť reportáže relácie Reportéri, v ktorom Machala konkretizuje, čo by nezávislosť a „slovenskosť“ mala znamenať. Na otázku redaktora, či je v pláne dať verejný priestor na diskusiu aj ľuďom, ktorí tvrdia, že Zem je plochá, odpovedá jednoznačne. „Je podložené, že Zem je guľatá? Ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, ja neviem,“ myslí si.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Tento jeho výrok sa okamžite stal hitom internetu a celé Slovensko sa na Machalovi zabáva. Mnohí jeho vystúpenie prirovnali k odpovedi nepripraveného žiaka prvého stupňa základnej školy, ktorý bol vyvolaný na prírodovede. Okrem nespočetného množstva vedeckých dôkazov o tom, že Zem je naozaj guľatá, ktoré Machalovi zjavne nestačia, to potvrdil aj astronaut Ivan Bella. Ten bol ako jediný Slovák vo vesmíre.

Virálnym sa stal aj výrok športového komentátora Slavomíra Jurka. Ten počas dnešného zápasu mládežníckeho hokejové šampionátu medzi Slovenskom a Nórskom (11:1) počas gólu vyhlásil, že to išlo o jednoznačnú chybu brankára, hoci „nikdy nič nie je jednoznačné. Ako sme zistili, ani Zem nemusí byť guľatá, ale tu by som predsa len povedal, že to bola chyba brankára“.