Influencerka Bianka Rumanová nafotila pri vianočnom stromčeku odvážne fotky. Zaplavila ju tvrdá kritika

Foto: Instagram (biankarumanova)

Frederika Lyžičiar
Pochvaly sa veruže nedočkala.

Vianočné fotky influencerky Bianky Rumanovej mali byť provokatívnym sviatočným pozdravom, no namiesto obdivu vyvolali ostrú diskusiu. Časť verejnosti ich označila za nevkusné a zbytočne ponižujúce.

Bianka Rumanová zverejnila na sociálnej sieti Instagram sériu záberov ladených do vianočnej estetiky, ktoré sa okamžite stali predmetom vášnivých reakcií. Na fotografiách sedí pred vianočným stromčekom oblečená do bielej spodnej bielizne jemného strihu, doplnenej krátkými bielymi nohavičkami. Na nohách má biele podkolienky, na hlave huňatú bielu čiapku a ruky si zakryla mäkkými rukavicami s kožušinovým lemom.

Nie je to pritom tak dávno, čo vyvolala negatívne reakcie aj na mediálnej párty televízie JOJ pri príležitosti štartu reality šou Behind the Fame, kde sa objavila v priesvitných, takmer nahých šatách. Práve tento outfit vtedy spustil diskusiu o jej sebaprezentácii a pripomenul verejnosti jej staršie vyjadrenia o vkuse a hraniciach.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Bianka Rumanová (@biankarumanova)

Vlna kritiky namiesto sviatočnej atmosféry

Zábery, ktoré mali podľa samotnej influencerky vyjadrovať zvodnú sviatočnú náladu, vyvolali medzi sledovateľmi skôr rozpaky než obdiv. Bianka Rumanová ich na Instagrame sprevádzala stručným, no provokatívnym popisom „All you want for Christmas is me“ (Všetko, čo chceš na Vianoce, som ja, pozn. red.), čím dala jasne najavo, aký odkaz chcela sériou fotografií komunikovať.

Časť verejnosti však tento zámer nepochopila a v komentároch sa objavili ostré poznámky na adresu celkového konceptu aj vizuálneho spracovania. „Toto veľmi nevyšlo, od stromčeka po krabice cez vás,“ odkázal jeden z komentujúcich. Ďalší prirovnal sériu k dávno zabudnutej estetike slovami: „Kalendár na latríne 1999, kolorizované.“

Foto: Instagram (biankarumanova)

Kritika sa pritom neobmedzila len na vizuál. Objavili sa aj pochybnosti o samotnej pointe fotografií a o tom, či je podobný spôsob sebaprezentácie potrebný. „Môžem sa spýtať, aká je pointa týchto fotiek? Ukázať spodnú bielizeň? Alebo predať samú seba? Nerozumiem tomu, ste pekná žena a len sa ponižujete,“ napísal jeden zo sledovateľov.

Iní zašli ešte ďalej a spájali zmenu imidžu s jej osobným životom: „Nechcem byť zlá, ale vážne to vyzerá, akoby si bez Filipa trpela, aj keď máš Igora.“

Sklamanie fanúšikov a otázky vkusu

