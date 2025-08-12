Influenceri na každom kroku: Marek Rozkoš otvorene o tom, prečo nechce byť jedným z nich a čo mu prekáža

Foto: Profimedia, Instagram (marek_rozkos)

Frederika Lyžičiar
Sociálne siete vníma ako priestor, kde sa točí marketing a peniaze.

Influencerov je dnes na internete ako húb po daždi a nie každému je tento trend po chuti. Sociálne siete sa stali neoddeliteľnou súčasťou marketingu, no otázka autenticity a úprimnosti obsahu je čoraz pálčivejšia.

V relácii Closer Talks herec Marek Rozkoš úprimne priznal, že si uvedomuje význam sociálnych sietí, no sám k nim pristupuje zdržanlivo. Nepovažuje sa za influencera a nechce, aby ľudia žili podľa jeho „podsúvaného“ obrazu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

O influenceroch bez servítky

„Aj slovenský mediálny priestor ponúka x príkladov ľudí, hviezdičiek, celebrít, ktoré vystrelili a potom zhasli. Alebo sa snažia udržať možno takým zvláštnym spôsobom, by som povedal,“ uviedol bez akéhokoľvek konkretizovania.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Vlado Kobielsky (@vladokobielsky)


Podľa neho by bolo ideálne, keby sa každý influencer zameral na jednu vec, ktorú by autenticky prezentoval: „Pretože je ich už také množstvo a zahlcujú nás takým množstvom vecí, informácií, produktov, a tak ďalej, že myslím si, keby každý jeden influencer mal jeden nejaký produkt alebo niečo, čím akože pôsobí na ľudí, okej, ale niektorí majú tých produktov a tých vecí, ktorými pôsobia na ľudí už milión a už to začína byť mierne otravné.“

Sociálne siete bez nátlaku

