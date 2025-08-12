Influenceri na každom kroku: Marek Rozkoš otvorene o tom, prečo nechce byť jedným z nich a čo mu prekáža

Influencerov je dnes na internete ako húb po daždi a nie každému je tento trend po chuti. Sociálne siete sa stali neoddeliteľnou súčasťou marketingu, no otázka autenticity a úprimnosti obsahu je čoraz pálčivejšia.
V relácii Closer Talks herec Marek Rozkoš úprimne priznal, že si uvedomuje význam sociálnych sietí, no sám k nim pristupuje zdržanlivo. Nepovažuje sa za influencera a nechce, aby ľudia žili podľa jeho „podsúvaného“ obrazu.
O influenceroch bez servítky
„Aj slovenský mediálny priestor ponúka x príkladov ľudí, hviezdičiek, celebrít, ktoré vystrelili a potom zhasli. Alebo sa snažia udržať možno takým zvláštnym spôsobom, by som povedal,“ uviedol bez akéhokoľvek konkretizovania.
Podľa neho by bolo ideálne, keby sa každý influencer zameral na jednu vec, ktorú by autenticky prezentoval: „Pretože je ich už také množstvo a zahlcujú nás takým množstvom vecí, informácií, produktov, a tak ďalej, že myslím si, keby každý jeden influencer mal jeden nejaký produkt alebo niečo, čím akože pôsobí na ľudí, okej, ale niektorí majú tých produktov a tých vecí, ktorými pôsobia na ľudí už milión a už to začína byť mierne otravné.“
