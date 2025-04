Ikonický mimozemšťan môže zdobiť aj vašu obývačku: E.T. z legendárneho filmu ide do aukcie, z ceny sa vám zatočí hlava

Originálny animatronický model mimozemšťana vytvorený pre klasický film Stevena Spielberga „E.T. – Mimozemšťan“ (1982) je na predaj v aukčnej sieni Sotheby’s. Jeho cena sa odhaduje až na 900 000 dolárov, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.

Model, ktorý vytvoril oscarový taliansky odborník na špeciálne efekty Carlo Rambaldi, je jedným z troch modelov mimozemšťana použitých vo filme. Konkrétne sa objavil v „šatníkovej scéne“, keď sa E.T. skrýva v skrini medzi plyšovými hračkami.

Model vysoký 91,4 centimetra pochádza z Rambaldiho osobnej zbierky. Vyvolávacia cena v online predaji, ktorý sa skončí vo štvrtok 3. apríla, je 500 000 dolárov. Odhadovaná predajná cena je 600 000 až 900 000 dolárov.

An original body model of E.T. by special effects and makeup effects artist Carlo Rambaldi is up for auction. pic.twitter.com/IWl7toeg73

— The Associated Press (@AP) March 29, 2025