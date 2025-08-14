Ich vzťah čelí pochybám, no oni v tom majú jasno: Dara Rolins sa podelila o veľavravné slová, takto sú na tom s Pavlom

Speváčka Dara Rolins má za sebou rušné, no zároveň šťastné mesiace. Popri pracovných povinnostiach si užíva leto, rodinu a zároveň sa pripravuje na veľkolepú hudobnú udalosť, ktorú chystá na jeseň.
Na svojom Instagrame zverejnila fotku s partnerom Pavlom Nedvědom a k tomu napísala príspevok, v ktorom sa podelila o to, ako momentálne vyzerá jej leto, pracovné nasadenie aj rodinný život. Okrem toho sa otvorene dotkla aj témy vzťahu, čím reagovala na nedávne špekulácie a zároveň dala jasne najavo, že medzi ňou a bývalým futbalistom panuje harmónia a porozumenie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Kreatívny mód a príprava veľkej šou
Hneď na úvod svojho odkazu sa Dara prihovorila fanúšikom s priateľským tónom a priznala, že od posledného kontaktu ubehlo už dosť času. Zároveň sa zaujímala o to, ako trávia leto oni a porovnala ho s tým svojím, ktoré si podľa vlastných slov užíva naplno.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Dlho sme sa nevideli! Dúfam, že je to vaše leto rovnako krásne ako to moje/naše. Lola je tentokrát najrozcestovanejším členom rodiny, Pavlík je nonstop v práci (alebo v novinách) a ja som v kreatívnom móde, obklopená podobne naladenými bláznami – zamestnaná dokončovaním albumu a prípravami mojej novembrovej ‚double show‘ v bratislavskej športovej hale,“ napísala Dara.
Nahlásiť chybu v článku