Ich štrajk takmer ochromil zábavný priemysel: Scenáristi z Hollywoodu uzavreli predbežnú dohodu

Televízni a filmoví scenáristi v Spojených štátoch oznámili, že dosiahli predbežnú dohodu so šéfmi filmových štúdií, ktorá by mohla ukončiť takmer päťmesačný štrajk. Asociácia amerických scenáristov (Writers Guild of America – WGA) uviedla, že dohoda je „výnimočná – so zmysluplnými ziskami a ochranou pre scenáristov“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Navrhnutú dohodu je podľa WGA potrebné dokončiť. Vedenie asociácie a jej členovia sa musia pred návratom do práce dohodnúť s Alianciou filmových a televíznych producentov (AMPTP) na trojročnej zmluve. WGA preto ešte neodvoláva štrajk, ale ukončila demonštrácie.

Štrajk zastavil nakrúcanie známych titulov

Scenáristi začali štrajkovať 2. mája pre problémy týkajúce sa odmeňovania v ére streamovania či vplyvu umelej inteligencie, ktorou by ich štúdiá mohli nahradiť. Spor zastavil mnoho populárnych amerických relácií a seriálov ako napríklad The Last of Us, Miliardy, Stranger Things, Príbeh služobníčky, Stále v kurze, Oddelenie, Yellowjackets či Základná škola Willarda Abbotta. V ostatných dňoch sa na rokovaniach osobne zúčastnili šéfovia veľkých štúdií Netflix, Disney, Universal a Warner Bros Discovery, čo im dalo nový impulz.

Štrajk zasiahol mnohé súvisiace oblasti zábavného priemyslu, vrátane dodávateľov cateringových služieb, dodávateľov kostýmov, stolárov a kameramanov. Podľa odhadu ekonóma Kevina Kowdena z Milken Institute stál americkú ekonomiku okolo päť miliárd dolárov.

Štrajk scenáristov je najdlhší, ktorý postihol Hollywood za niekoľko desaťročí. V júli sa k štrajku pridali aj herci zastúpení v Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG – AFTRA), pričom ich štrajk sa tiež ešte neskončil. Je to prvý raz od roku 1960, čo súčasne štrajkujú dva hlavné hollywoodske odbory.