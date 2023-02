Iba za 2,99 eur mesačne do konca života: Na Slovensku dnes štartuje nová streamovacia služba, má ponúknuť obsah ako nikto iný

Dlho sa o jej príchode na slovensko-český trh hovorilo a už sa zdá, že nastal ten správny čas aj na jej oficiálne spustenie. Nový konkurent pre streamovacie služby bol dnes, na Valentína oficiálne spustený pre náš trh. Všetkým novým zákazníkom ponúka celoživotnú polovičnú cenu.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Len počas obmedzenej doby získajú noví zákazníci, ktorí sa zaregistrujú cez webové stránky skyshowtime.com, zľavu 50 % zo štandardnej ceny mesačného predplatného – celoživotne,“ píše SkyShowtime v svojej tlačovej správe.

„Zákazníci v Albánsku, Kosove, Severnom Macedónsku a na Slovensku tak za predplatné v rámci tejto ponuky zaplatia len 2,99 EUR mesačne namiesto 5,99 EUR mesačne. Za tento poplatok získajú prístup k obsahu na svetovej úrovni, vrátane premiérových hollywoodskych filmov a nových exkluzívnych seriálov z produkcie najväčších svetových štúdií – všetko streamované na jednej platforme,“ vysvetľuje.

10-tisíc hodín obsahu aj v slovenčine

SkyShowtime môže byť pre už na Slovensku fungujúce a zabehnuté služby ako Netflix, HBO Max či Disney+ solídnym konkurentom. Ponúknuť má viac ako 10-tisíc hodín obsahu a aj v slovenčine, na ktorú lákajú aj HBO či Disney.

Knižnica tejto novej platformy zlúči obsah veľkých štúdií a producentov, ako aj streamovacích platforiem, ktoré v Spojených štátoch amerických fungujú samostatne.

Od spustenia služby bude mať miestne publikum prístup k týmto titulom: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman a Top Gun: Maverick.

Okrem toho budú mať predplatitelia prístup k rozmanitému výberu seriálov vrátane: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, 21. sezóny Law & Order, Let The Right One In, 1. a 2. sezóny Mayor of Kingstown, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy a Yellowstone.

Medzi veľké filmové a seriálové novinky, ktoré SkyShowtime uvedie v nadchádzajúcich mesiacoch, patria aj tieto najočakávanejšie tituly: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (sezóna 1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone a The Great Game.