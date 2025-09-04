Hybridná vojna v Európe pokračuje: Ďalšia krajina hlási rušenie navigačných systémov, viní z toho Moskvu

Švédsko od roku 2023 zaznamenáva výrazný nárast prípadov rušenia satelitnej navigácie nad Baltským morom a podozrieva z nich Rusko, informovala vo štvrtok švédsky dopravný úrad. Cieľom útokov sú systémy GNSS, medzi ktoré patrí aj GPS, uviedla agentúra AFP, píše TASR.
Podľa úradu sa rušenie globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS), ktoré zahŕňajú GPS, vo švédskom vzdušnom priestore zvýšilo z 55 v roku 2023 na 733 v roku 2025 – ide o bilanciu do 18. augusta. V poslednom čase k takýmto incidentom dochádza takmer denne.
Prichádza z ruského územia
„Situáciu sme dlhodobo analyzovali a zhromažďovali údaje. Môžeme potvrdiť, že (rušenie signálu) prichádza z ruského územia,“ uviedol pre AFP vedúci oddelenia letectva švédskeho dopravného úradu Andreas Holmgren.
Začiatkom júna Švédsko nastolilo túto otázku na zasadnutí Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ktorej je Rusko členom spolu s ďalšími piatimi pobaltskými krajinami – Fínskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom a Poľskom.
ICAO následne vyjadrila „vážne znepokojenie nad situáciou a požadovala, aby Rusko splnilo svoje medzinárodné záväzky a okamžite ukončilo rušenie,“ uviedol Švédsky dopravný úrad. Napriek tomuto tlaku sa rušenie satelitnej navigácie v regióne „v skutočnosti zintenzívnilo“, uviedla komisia.
Rušeniu GPS signálu bolo v nedeľu 31. augusta vystavené aj lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Posádka lietadla napokon v Bulharsku pristála za pomoci papierových máp. Európska komisia uviedla, že v súvislosti s týmto incidentom podozrieva Rusko.
