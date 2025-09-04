Hybridná vojna v Európe pokračuje: Ďalšia krajina hlási rušenie navigačných systémov, viní z toho Moskvu

Foto: unsplash

Monika Šuchová
TASR
V poslednom čase k incidentom dochádza takmer denne.

Švédsko od roku 2023 zaznamenáva výrazný nárast prípadov rušenia satelitnej navigácie nad Baltským morom a podozrieva z nich Rusko, informovala vo štvrtok švédsky dopravný úrad. Cieľom útokov sú systémy GNSS, medzi ktoré patrí aj GPS, uviedla agentúra AFP, píše TASR.

Podľa úradu sa rušenie globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS), ktoré zahŕňajú GPS, vo švédskom vzdušnom priestore zvýšilo z 55 v roku 2023 na 733 v roku 2025 – ide o bilanciu do 18. augusta. V poslednom čase k takýmto incidentom dochádza takmer denne.

Prichádza z ruského územia

„Situáciu sme dlhodobo analyzovali a zhromažďovali údaje. Môžeme potvrdiť, že (rušenie signálu) prichádza z ruského územia,“ uviedol pre AFP vedúci oddelenia letectva švédskeho dopravného úradu Andreas Holmgren.

Začiatkom júna Švédsko nastolilo túto otázku na zasadnutí Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ktorej je Rusko členom spolu s ďalšími piatimi pobaltskými krajinami – Fínskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom a Poľskom.

ICAO následne vyjadrila „vážne znepokojenie nad situáciou a požadovala, aby Rusko splnilo svoje medzinárodné záväzky a okamžite ukončilo rušenie,“ uviedol Švédsky dopravný úrad. Napriek tomuto tlaku sa rušenie satelitnej navigácie v regióne „v skutočnosti zintenzívnilo“, uviedla komisia.

Rušeniu GPS signálu bolo v nedeľu 31. augusta vystavené aj lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Posádka lietadla napokon v Bulharsku pristála za pomoci papierových máp. Európska komisia uviedla, že v súvislosti s týmto incidentom podozrieva Rusko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prvý štát USA chce úplne zrušiť všetky povinné očkovania: Choroby by sa začali nekontrolovane šíriť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac