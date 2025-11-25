Hviezda Sľubu Adriána Brnčalová odhalila, čo stojí za tým, ako vyzerá. Toto je tajomstvo jej prirodzenej krásy

Adriána Brnčalová patrí medzi mladé ženy, ktoré si zakladajú na prirodzenej kráse a zdravej životospráve.
Aj napriek práci pred kamerami zostáva verná jednoduchosti a tomu, čo jej telo skutočne potrebuje. Adriána Brnčalová pre denník Nový Čas povedala, že sa vo svojom živote snaží neskĺznuť do extrémov a namiesto toho počúvať samú seba. Pri starostlivosti o pleť, telo či stravu volí prirodzenú cestu, ktorá jej prináša pocit rovnováhy.
Jednoduchá, ale účinná starostlivosť o pleť
Adriána sa spolieha najmä na základné, overené postupy. Sama hovorí: „Moja starostlivosť o pleť je veľmi jednoduchá a konzistentná. Najviac mi pomáha dôkladné čistenie a hydratácia – to sú pre mňa úplné základy. Občas si doprajem profesionálne ošetrenie u kozmetičky, ale väčšinou fungujem doma. Dôležité je pre mňa SPF v každom ročnom období, a tiež to, že počúvam, čo moja pleť práve potrebuje.“
Práve dôslednosť je podľa nej to, čo pleť drží v kondícii aj bez invazívnych zásahov či komplikovaných beauty rituálov.
