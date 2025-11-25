Hviezda Sľubu Adriána Brnčalová odhalila, čo stojí za tým, ako vyzerá. Toto je tajomstvo jej prirodzenej krásy

Foto: Instagram (adkabrncal)

Frederika Lyžičiar
Adriána stavia na prirodzenosti, rovnováhe a jednoduchosti.

Adriána Brnčalová patrí medzi mladé ženy, ktoré si zakladajú na prirodzenej kráse a zdravej životospráve.

Aj napriek práci pred kamerami zostáva verná jednoduchosti a tomu, čo jej telo skutočne potrebuje. Adriána Brnčalová pre denník Nový Čas povedala, že sa vo svojom živote snaží neskĺznuť do extrémov a namiesto toho počúvať samú seba. Pri starostlivosti o pleť, telo či stravu volí prirodzenú cestu, ktorá jej prináša pocit rovnováhy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Jednoduchá, ale účinná starostlivosť o pleť

Adriána sa spolieha najmä na základné, overené postupy. Sama hovorí: „Moja starostlivosť o pleť je veľmi jednoduchá a konzistentná. Najviac mi pomáha dôkladné čistenie a hydratácia – to sú pre mňa úplné základy. Občas si doprajem profesionálne ošetrenie u kozmetičky, ale väčšinou fungujem doma. Dôležité je pre mňa SPF v každom ročnom období, a tiež to, že počúvam, čo moja pleť práve potrebuje.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ADRIÁNA BRNČALOVÁ (@adkabrncal)


Práve dôslednosť je podľa nej to, čo pleť drží v kondícii aj bez invazívnych zásahov či komplikovaných beauty rituálov.

Vlasy necháva dýchať

