Hrozivý stret s medveďom na Liptove: Matku pred vážnym zranením ochránilo hrubé oblečenie a pohotová reakcia

Víkendová rodinná prechádzka v prírode sa zmenila na dramatický boj s medveďom po tom, ako na nich šelma z ničoho nič vybehla. Zviera sa po prvotnom odplašení vrátilo a napadlo matku dvoch detí, ktorú pred vážnejšími zraneniami zachránilo hrubé oblečenie.

Podľa informácií, ktoré ako prvé priniesli TV Noviny sa štvorčlenná rodina vracala z prechádzky neďaleko obce Železnô, keď v húštine zašuchotalo lístie a pred malé dieťa nečakane vybehol medveď. Dievčatko sa zo strachu zrútilo na zem, zatiaľ čo otec pohotovo zakričal, aby šelmu odplašil. Na okamih sa zdalo, že zviera utečie, no namiesto toho sa otočilo a zamierilo priamo na matku a jej mladšiu, takmer šesťročnú dcéru.

Tragédii zabránila rýchla reakcia

Matka v poslednej chvíli odsotila dcérku do kríkov, aby ju ochránila, no sama sa ocitla v bezprostrednom nebezpečenstve. Medveď ju zasiahol tlapou a následne jej tlamou chytil nohu. Žena sa však nevzdala a do zvieraťa kopala, kričala naň a snažila sa ho odplašiť. Našťastie, hrubé otepľovačky zabránili vážnemu poraneniu, výsledkom hrozivé incidentu bol len roztrhnutý odev a modrina na nohe.

Čo radia odborníci?

Incident na Liptove opäť poukázal na rastúci problém stretov s medveďmi na Slovensku. Odborníci zo Štátnej ochrany prírody odporúčajú byť v lesoch obozretní, pohybovať sa v skupinách a pri vstupe do husto zalesnených oblastí robiť hluk, aby sa predišlo prekvapeniu šelmy. Ak sa už s medveďom stretnete, dôležité je zachovať pokoj, vyhnúť sa prudkým pohybom a pomaly ustupovať.

Aj keď sa tejto rodine vyplatila pohotová reakcia a použitie sily, nie vždy to musí byť správne riešenie. Najistejšou ochranou pred neželaným stretnutím je aj v tomto prípade prevencia a využívanie bezpečných a overených trás.