Hrozia problémy v zásobovaní: Dopravcom nestačí limit na Slovensku, musia tankovať v zahraničí

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nina Malovcová
SITA
Dopravcovia hovoria o neudržateľnej situácii.

Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia oceňuje kroky vlády, ktoré prispeli k jednej z najnižších cien nafty v Európskej únii. Zároveň ju však vyzýva na zrušenie limitu 400 eur na tankovanie motorovej nafty, ktorý podľa dopravcov vážne ohrozuje fungovanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy.

Ako upozornil hovorca Česmad Slovakia Peter Kment, stanovený limit pokrýva pri väčšine nákladných vozidiel a autobusov menej ako pätinu kapacity nádrže, čo je v praxi neudržateľné. Dopravcovia sú tak nútení tankovať aj v zahraničí, kde sú ceny pohonných látok vyššie.

Limit nestačí ani na časť nádrže

„Ak dopravcovia natankujú na Slovensku len za 400 eur, nestačí to na celú trasu. Sú nútení tankovať v krajinách s vyššími cenami, pričom zákazníci tieto dodatočné náklady neakceptujú, keďže palivové doložky vychádzajú z cien na Slovensku,“ uviedol prezident združenia Pavol Piešťanský.

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Podľa dopravcov má opatrenie viacero negatívnych dôsledkov vrátane rastu prevádzkových nákladov, zníženia konkurencieschopnosti slovenských firiem a presunu časti výdavkov mimo domácej ekonomiky. Upozorňujú aj na možné zdražovanie prepravy a tovarov, obmedzenie dojazdu vozidiel či častejšie tankovanie, ktoré môže viesť k zdržaniam a tvorbe kolón na čerpacích staniciach.

Doprava je kľúčová pre ekonomiku

Združenie zároveň zdôrazňuje, že cestná doprava je kľúčová pre stabilitu hospodárstva. „Slovenskí cestní dopravcovia by nemali byť v čase krízy neúmerne obmedzovaní. Naopak, práve v takýchto obdobiach sú kľúčoví pre stabilitu hospodárstva a zabezpečenie dodávok potravín, zdravotníckych a priemyselných produktov,“ uviedol Piešťanský.

Česmad Slovakia preto apeluje na vládu, aby limit na tankovanie nafty prehodnotila a upravila tak, aby neohrozoval fungovanie sektora ani slovenskú ekonomiku. „Bez dopravy sa Slovensko zastaví,“ dodalo združenie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
Na nože
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac