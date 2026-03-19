Hrozia problémy v zásobovaní: Dopravcom nestačí limit na Slovensku, musia tankovať v zahraničí

Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia oceňuje kroky vlády, ktoré prispeli k jednej z najnižších cien nafty v Európskej únii. Zároveň ju však vyzýva na zrušenie limitu 400 eur na tankovanie motorovej nafty, ktorý podľa dopravcov vážne ohrozuje fungovanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy.
Ako upozornil hovorca Česmad Slovakia Peter Kment, stanovený limit pokrýva pri väčšine nákladných vozidiel a autobusov menej ako pätinu kapacity nádrže, čo je v praxi neudržateľné. Dopravcovia sú tak nútení tankovať aj v zahraničí, kde sú ceny pohonných látok vyššie.
Limit nestačí ani na časť nádrže
„Ak dopravcovia natankujú na Slovensku len za 400 eur, nestačí to na celú trasu. Sú nútení tankovať v krajinách s vyššími cenami, pričom zákazníci tieto dodatočné náklady neakceptujú, keďže palivové doložky vychádzajú z cien na Slovensku,“ uviedol prezident združenia Pavol Piešťanský.
Podľa dopravcov má opatrenie viacero negatívnych dôsledkov vrátane rastu prevádzkových nákladov, zníženia konkurencieschopnosti slovenských firiem a presunu časti výdavkov mimo domácej ekonomiky. Upozorňujú aj na možné zdražovanie prepravy a tovarov, obmedzenie dojazdu vozidiel či častejšie tankovanie, ktoré môže viesť k zdržaniam a tvorbe kolón na čerpacích staniciach.
Doprava je kľúčová pre ekonomiku
Združenie zároveň zdôrazňuje, že cestná doprava je kľúčová pre stabilitu hospodárstva. „Slovenskí cestní dopravcovia by nemali byť v čase krízy neúmerne obmedzovaní. Naopak, práve v takýchto obdobiach sú kľúčoví pre stabilitu hospodárstva a zabezpečenie dodávok potravín, zdravotníckych a priemyselných produktov,“ uviedol Piešťanský.
Česmad Slovakia preto apeluje na vládu, aby limit na tankovanie nafty prehodnotila a upravila tak, aby neohrozoval fungovanie sektora ani slovenskú ekonomiku. „Bez dopravy sa Slovensko zastaví,“ dodalo združenie.
