Hrdinský čin hasičov: V Bratislave zachraňovali človeka po skoku z Mosta SNP, zasiahli v poslednej chvíli

Z bratislavského Mosta SNP skočila v stredu osoba. Hasičov privolali krátko po 5.30 h. Osobu zachránili.
Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Hasiči začali okamžitú resuscitáciu
„Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu začali kardiopulmonálnu resuscitáciu. V jej poskytovaní pokračovali aj po priplávaní k pontónu pri Moste Apollo,“ priblížil HaZZ s tým, že hasiči pacienta následne odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov.
Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
