Hororový nález: Muž sa chcel vlámať do bytu, našiel mumifikované telo ženy, nikto ju nehľadal 14 rokov

Nejeden človek sa bojí toho, že si jeho smrť nikto ani nevšimne. Bolo to tak aj v prípade ženy, ktorá naposledy vydýchla vo svojom domove, no nikto si to nevšimol dlhých 14 rokov. Keď sa muž vlámal do bytu, našiel mumifikované pozostatky.

Jej telo ležalo v byte 14 rokov

Ako informuje Mail Online, telo ženy ležalo nedotknuté v byte v Costa del Sol v Malage 14 rokov. Objavil ho vlamač pred pár dňami po tom, ako poškodil zámok, aby sa dostal dnu aj so svojou 11-ročnou dcérou. Dvojica z miesta následne ušla a upozornila susedov, tí privolali políciu.

Podľa odborníkov bolo telo už v poslednom štádiu rozkladu, kedy na ňom neostalo žiadne mäkké tkanivo. V tomto štádiu buď ostanú len kosti alebo je telo zachované mumifikáciou. Vyšetrovatelia si myslia, že ide o ženu, ktorá v čase, keď zomrela, mala zrejme 85 rokov. Krátko pred smrťou prišla o manžela. Jej identita však zatiaľ s istotou potvrdená nebola.

🚔 La ola de calor de 2011, posible data de la muerte de la mujer momificada en #Málaga. ✍ @JuanCanoSUR https://t.co/yhDHFQg7xK — El periódico de Málaga (@DiarioSUR) March 20, 2025

Nie je to ojedinelý prípad

Polícia sa okrem identity snaží vypátrať aj príbuzných, ktorí by mohli prispieť k odhaleniu toho, čo sa vlastne stalo. V budove, kde sa telo našlo, sa obyvatelia striedajú pomerne často. Zápach z rozkladajúcej sa mŕtvoly si nikto nevšimol možno preto, lebo v byte bolo po celý čas otvorené okno. Ani zďaleka nejde o jediný takýto prípad.

V apríli 2023 bola objavená mumifikovaná mŕtvola muža spolu s mŕtvolou jeho dcéry v ich byte neďaleko Lisabonu po tom, ako boli privolaní hasiči a polícia, aby vyšetrili zdroj nepríjemného zápachu. Ukázalo sa, že žena bola mŕtva približne týždeň, no s telom svojho otca žila v byte 15 rokov. V roku 2021 zas polícia v Madride objavila rozkladajúce sa telo ženy, ktoré začali požierať jej mačky (žena ich mala až sedem, no prežili len dve).