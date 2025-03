Bol najbohatším mužom Ázie a 4. na celej planéte: Lee Shau-kee dával každému túto radu pre rozbehnutie úspešnej kariéry

Jeden z najbohatších ľudí planéty včera opustil tento svet. Okrem iného sa preslávil tým, ako významne ovplyvnil sféru nehnuteľností. Venoval sa však aj filantropii a bol veľkým podporovateľom vzdelania. Hovorili o ňom ako o mužovi, ktorý vie ako šikovne a rozumne míňať, no vždy uprednostní priateľstvo pred profitom. Žil jednoducho, no tvrdo pracoval a vždy myslel viac na ľudí okolo seba, ako na vlastné vrecká.

Narodil sa do veľkej chudoby

Lee Shau-kee sa narodil 20. februára v roku 1928. Podľa Forbes pochádzal z chudobnej rodiny. Žili vraj v takej biede, že si mohli dovoliť mäso a ryby len dvakrát do mesiaca. Ako sa dozvedáme z webu Times of India, Lee však napriek nepriaznivým začiatkom napokon vybudoval jedno z najväčších developerských impérií na svete.

Stal sa zakladateľom spoločnosti Henderson Investment Limited a na jej čele stál viac ako 40 rokov. Web spoločnosti informuje, že bol predsedom predstavenstva a jej generálnym riaditeľom od roku 1976 do 28. mája 2019, kedy sa rozhodol, že nastal čas utiahnuť sa do dôchodku a tráviť viac času s vnúčatami. Jeho nástupníkmi v spoločnosti sa stali jeho synovia Martin a Peter (okrem nich má aj tri dcéry).

Lee bol mužom, ktorý takpovediac sedel na mnohých stoličkách. Okrem pôsobenia v Henderson Investment Limited predtým pôsobil ako predseda spoločnosti The Hong Kong and China Gas Company Limited, nevýkonný riaditeľ spoločností Miramar Hotel and Investment Company, Limited a Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited, ako aj podpredseda spoločnosti Sun Hung Kai Properties Limited. Zaujímal sa o podnikanie v oblasti nehnuteľností, hotelov, plynovodov, ale aj trajektov.

Takto dosiahol nevídaný úspech

