Hoci majú po 60, krása im rozhodne nechýba. Tieto slávne ženy sú dnes už legendami, no okrem talentu majú aj šarm

Krása je subjektívny pojem. Napriek tomu sa známe osobnosti často posudzujú nielen podľa svojho talentu, ale aj podľa miery atraktivity. Okrem toho sa sleduje, ako starnú, pričom sa často pri nich používa výraz „ako víno“, a to nielen u žien.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Vek je len číslo – najmä v Hollywoode, kde niektoré z najtalentovanejších a najznámejších žien žiaria aj po šesťdesiatke. Portál Brightside.me sa preto rozhodol pozrieť na to, ktoré známe ženy aj dnes viaceré generácie obdivujú pre ich atraktívny vzhľad. Navyše sa neboja skrývať svoje vrásky ako známky starnutia a niektoré dokonca starnú úplne prirodzene.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer je vo svojich 66 rokoch stále aktívna. Po krátkej prestávke sa vrátila s uznávanými výkonmi vo filmoch The First Lady a Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Svoje mladistvé vyžarovanie pripisuje rastlinnej strave, pravidelnému cvičeniu a starostlivosti o pleť, pri ktorej kladie dôraz na hydratáciu.

„Čím som staršia, tým je to jednoduchšie. Dosiahnete hranicu, keď vám vyhovuje vyzerať dobre na svoj vek namiesto toho, aby ste vyzerali mlado na svoj vek, a ja som ju prekročila. Chcela by som vyzerať tak, ako som vyzerala na začiatku tridsiatky? To sa stavte, ale to sa nestane a už necítim taký tlak ako kedysi. Je to úľava, úprimne,“ priznala Pfeiffer svoje tajomstvo pre Oprah Daily.

Susan Sarandon

Susan Sarandon je vo svojich 78 rokoch obhajkyňou ženských práv, ikonou štýlu a uznávanou herečkou, ktorá má na konte viac ako 50 filmov a televíznych projektov od dosiahnutia 60 rokov. Nedávno ste ju mohli napríklad vidieť vo filmoch Monarch a The Fabulous Four.

„Tajomstvo – úprimne povedané, myslím si, že zostať angažovaná, byť zvedavá a dobre sa baviť, to je naozaj veľa,“ prezradila Susan Sarandom pre Vogue, vďaka čomu vyzerá úžasne.

Diane Keaton