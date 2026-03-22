Hlavu hore: Oblohu môže rozžiariť výnimočný úkaz. O pár dní sa ukáže, či ho uvidíte aj voľným okom

Ilustračná foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
Vesmír
Blíži sa veľká vesmírna šou.

Jar 2026 prinesie milovníkom nočnej oblohy mimoriadne zaujímavé momenty. Už v najbližších týždňoch sa k Zemi priblížia kométy, ktoré by mohli byť viditeľné aj bez ďalekohľadu.

Ako uvádza portál Star walk, najväčšia pozornosť sa sústreďuje na kométu C/2026 A1 (MAPS) a následne aj na kométu C/2025 R3 (PanSTARRS), ktoré majú potenciál výrazne zosilnieť a stať sa jasnými objektmi na oblohe.

Kométa sa priblíži extrémne blízko k Slnku

Kométa C/2026 A1 (MAPS) sa 4. apríla 2026 priblíži mimoriadne blízko k Slnku. Ide o tzv. sungrazer, teda kométu, ktorá prechádza tesne okolo slnečného povrchu. Práve tento moment rozhodne o tom, či sa z nej stane výrazný úkaz. Ak prechod prežije, môže sa jej jasnosť prudko zvýšiť a existuje reálna šanca, že ju uvidíte aj voľným okom.

Ilustračné foto: SITA/AP

V opačnom prípade sa môže rozpadnúť a rýchlo zoslabnúť. Zo Slovenska bude jej pozorovanie náročnejšie, keďže sa bude nachádzať nízko nad obzorom po západe Slnka. Lepšie podmienky budú mať pozorovatelia na južnej pologuli.

Krátko nato príde ďalšia kométa

Koncom apríla a začiatkom mája sa na oblohe objaví aj kométa C/2025 R3 (PanSTARRS). Tá bude za bežných okolností viditeľná pomocou ďalekohľadu, no existuje šanca, že zosilnie natoľko, že ju bude možné pozorovať aj voľným okom. Ak sa tento scenár naplní, môže ísť o najjasnejšiu kométu tejto jari. Na severnej pologuli ju budete môcť pozorovať ráno, na južnej sa objaví večer po západe Slnka.

Na jar 2026 sa objaví aj kométa 88P/Howell, ktorá bude viditeľná od februára do apríla najmä z južnej pologule. Na jej pozorovanie však budete potrebovať teleskop.

Rozhodujúce budú najbližšie dni

Začiatok apríla tak môže priniesť jeden z najzaujímavejších astronomických momentov tejto jari. Všetko bude závisieť od toho, či kométa MAPS prežije extrémny prechod okolo Slnka. Ak sa tak stane a kométa PanSTARRS zároveň naplní očakávania, na oblohe by sa mohli v krátkom čase objaviť až dve kométy viditeľné aj bez špeciálnej techniky.

