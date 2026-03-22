Minister tvrdí, že pomoc netreba, dopravcovia hrozia štrajkom: Rast nákladov môže zastaviť ich fungovanie

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nina Malovcová
TASR
Dopravcovia reagujú na ministra financií.

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a Aliancia Žltý Anjel Asistance24 (AZAA24) vyjadrili nespokojnosť so stanoviskom ministra financií Ladislava Kamenického, ktorý v diskusnej relácii TV JOJ24 uviedol, že dopravcovia nepotrebujú pomoc v súčasnej situácii.

Podľa nich všetky krajiny EÚ už avizujú, že znížia spotrebnú daň z pohonných hmôt (PHM). „Pán minister Kamenický sa vyjadril, že na SR nie je potrebné znižovať spotrebnú daň z PHM a iné opatrenie,“ uviedli. Vláda SR si podľa nich neuvedomuje, že doprava je hybná páka ekonomiky, bez ktorej prestane štát fungovať.

Hrozí rast cien palív

„Máme informácie, že Slovnaft od 23. marca pozastavuje všetky zľavy pre motoristov a počítame s tým, že sa zdvihne cena PHM,“ konštatujú s tým, že odborníci už teraz upozorňujú, že o mesiac nemusí byť na pumpách aj ADBULE. „Všetky moderné vozidlá sa nepohnú bez tejto močoviny do vozidiel,“ dodávajú zástupcovia autodopravcov.

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

UNAS a ASAA24 ďalej uvádzajú, že majú informácie od dopravcov, že od 23. marca niektoré spoločnosti úplne odstavia vozové parky, lebo sa im zvyšujú náklady na dopravu a štát nemá záujem riešiť ich situáciu. „Toto sme už zachytili aj u dopravcov z Nemecka a Poľska. Situácia v doprave je totálne na hrane,“ zdôrazňujú.

Výzva na prehodnotenie prepráv

Zároveň vyzývajú dopravcov a členov UNAS, aby prehodnotili svoje ďalšie prepravy tovarov na území SR. „Všetky náklady išli neskutočne hore a jazdiť pod náklady je cesta do pekla. Keď sa zvýši PHM nad dve eurá, tak UNAS a AZAA24 vyzýva svojich členov aj nečlenov v doprave, aby odstavili svoje vozidlá, pokiaľ vláda SR nezačne riešiť túto situáciu v doprave a znižovaní nákladov pre dopravu,“ upozorňujú a opätovne žiadajú vládu o dočasné prehodnotenie vypnutia mýta pre SR dopravcov a malých a stredných podnikateľov, zníženie dane z palív a začatie rokovaní s poisťovňami o znížení poistného.

