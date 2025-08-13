Herečka Zuzana Tlučková vie rozosmiať aj v ťažkých chvíľach: Javisko je pre ňu zázrak a únik od bolesti

Frederika Lyžičiar
Vie, ako rozosmiať celé hľadisko, no rovnako dobre pozná, aké je to stáť na javisku aj s ťažobou v srdci.

Herečka Zuzana Tlučková patrí medzi stálice slovenského divadla a televízie, no diváci si ju najčastejšie spájajú s komediálnymi úlohami. Aj keď ju ľudia vnímajú najmä ako zdroj dobrej nálady, za úsmevom sa skrývajú roky práce, odvahy a schopnosť pozerať sa na život z tej svetlejšej stránky.

Ako povedala pre denník Pravda, populárny seriál Susedia jej priniesol nielen návrat na obrazovku, ale aj nové priateľstvá. V rozhovore otvorene hovorí o pracovných pauzách, zlomových životných obdobiach i o tom, ako sa učí optimizmu každý deň.

 

Návrat na obrazovku aj nečakaná pauza

Úspech seriálu Susedia priniesol Zuzane Tlučkovej nielen nové pracovné príležitosti, ale aj množstvo priateľstiev a vzťahov, ktoré si dodnes váži. Vďaka neustálym reprízam sa na obrazovke objavovala aj po skončení natáčania a diváci ju často spoznávali na ulici.

„Nové priateľstvá, nové vzťahy a aj comeback na televíznu obrazovku. Aj potom, keď sa seriál skončil, stále ho reprízovali, ľudia nás na ulici spoznávali a bolo to veľmi príjemné,“ spomína. Popularita však mala aj svoju odvrátenú stránku – tvorcovia mali pocit, že sa objavuje v televízii nepretržite, a tak ju do ďalších projektov oslovovali menej.

 

„Malo to však aj svoju negatívnu stránku: mnohí tvorcovia mali pocit, že som na obrazovke stále a stále točím, tak mi neponúkali ďalšie príležitosti v inscenáciách alebo v seriáloch, pred kamerou som mala väčšiu pauzu.“

Odvaha odísť z divadla

