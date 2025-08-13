Herečka Zuzana Tlučková vie rozosmiať aj v ťažkých chvíľach: Javisko je pre ňu zázrak a únik od bolesti

Herečka Zuzana Tlučková patrí medzi stálice slovenského divadla a televízie, no diváci si ju najčastejšie spájajú s komediálnymi úlohami. Aj keď ju ľudia vnímajú najmä ako zdroj dobrej nálady, za úsmevom sa skrývajú roky práce, odvahy a schopnosť pozerať sa na život z tej svetlejšej stránky.
Ako povedala pre denník Pravda, populárny seriál Susedia jej priniesol nielen návrat na obrazovku, ale aj nové priateľstvá. V rozhovore otvorene hovorí o pracovných pauzách, zlomových životných obdobiach i o tom, ako sa učí optimizmu každý deň.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Návrat na obrazovku aj nečakaná pauza
Úspech seriálu Susedia priniesol Zuzane Tlučkovej nielen nové pracovné príležitosti, ale aj množstvo priateľstiev a vzťahov, ktoré si dodnes váži. Vďaka neustálym reprízam sa na obrazovke objavovala aj po skončení natáčania a diváci ju často spoznávali na ulici.
„Nové priateľstvá, nové vzťahy a aj comeback na televíznu obrazovku. Aj potom, keď sa seriál skončil, stále ho reprízovali, ľudia nás na ulici spoznávali a bolo to veľmi príjemné,“ spomína. Popularita však mala aj svoju odvrátenú stránku – tvorcovia mali pocit, že sa objavuje v televízii nepretržite, a tak ju do ďalších projektov oslovovali menej.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Malo to však aj svoju negatívnu stránku: mnohí tvorcovia mali pocit, že som na obrazovke stále a stále točím, tak mi neponúkali ďalšie príležitosti v inscenáciách alebo v seriáloch, pred kamerou som mala väčšiu pauzu.“
Nahlásiť chybu v článku