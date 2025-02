Herečka Helen Hunt sa objavila na červenom koberci a všetci hovoria to isté. Jeden detail neostal bez povšimnutia

Možno ste ju spoznali vo filme Po čom ženy túžia alebo vás uchvátila v seriáli Mad About You, za ktorý dostala cenu Emmy. Tak či onak, určite ste si všimli, že táto herečka nemá len talent, ale tiež vzhľad atraktívnej blondínky, ktorý si zachovala až dodnes.

Legendárna Helen Hunt je už dlho obdivovaná za to, že starne s gráciou, a na oslave žien v Hollywoode, ktorú organizuje Elle, to opäť potvrdila. 61-ročná herečka sa nikdy nehanbila za svoje šediny ani vrásky. Nielenže preferuje prirodzený mejkap, ale aj celkovo je naturálna a v klinike na skrášľovanie by ste ju hľadali márne.

Nemohli z nej spustiť oči

Ako píše portál Brightside.me, herečka na podujatie Elle 2024 Women in Hollywood zvolila jednoduchý, no elegantný a sofistikovaný čierny komplet. Aj bez doplnkov dokázala zaujať a okrem toho predviedla štíhly pás, ale tiež dlhé nohy, ktoré zvýraznili voľné nohavice. Charakteristické blond vlasy po plecia si nechala rozpustené a svoj vzhľad doplnila minimálnym mejkapom.

Helenin prirodzený vzhľad zaujal fanúšikov, ktorí reagovali prívalom obdivu. Hviezdu seriálu Mad About You vo veľkom chválili a nazývali ju „nádhernou“ a „ohromujúcou“.

Mnohí komentujúci vyzdvihli aj Helenino ladné starnutie, pričom jedna osoba poznamenala: „Skvelá herečka, aj prirodzená, ako Jodie Foster. Obe sú skvelým vzorom.“ Ďalší fanúšik to zhrnul slovami: „Vyzerá úžasne.“

Pozornosť však pútali najmä herečkine charakteristické tenké pery. Jeden z komentujúcich poznamenal: „Ona má naozaj tenké pery. Ale podľa mňa vyzerá oveľa lepšie ako tie, ktoré si ich dali zväčšiť.“ V súčasnosti sú totiž zväčšené pery v Hollywoode už stálym trendom a nájsť známu ženu, ktorá by nemala plné pery, je raritou. Helen Hunt má navyše celkovo prirodzený prístup ku kráse, pričom najdôležitejšie pre ňu je milovať sa taká, aká je.

Helen už dávnejšie prezradila, že nerada „používa veľa produktov“ a pokiaľ ide o udržiavanie kondície, verí v rovnováhu a vysvetľuje: „Musíte robiť od všetkého trochu.“