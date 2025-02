Monika Hilmerová má za sebou jeden z najväčších zážitkov. Splnila si sen, no bol to riadny adrenalín

Známa herečka z Dunaja, k vašim službám má život, ktorý by jej mohol každý závidieť. Nemá núdzu o nové projekty, v práci sa jej darí a to isté sa týka aj súkromia. Po jej boku už dlhé roky stojí milovaný manžel a tanečník Jaro Bekr, s ktorým vychováva dcéru a mladšieho syna. Aby toho nebolo málo, má ďalší dôvod na úsmev. Plná šťastia a dojatia informovala fanúšikov na sociálnej sieti o veľkom zážitku, na ktorý bude spomínať celý život.

Slovenská hviezda Monika Hilmerová srší optimizmom všade, kam sa pohne. Zdá sa, že život, ktorý miluje, si užíva plnými dúškami. Život však očividne miluje aj ju. Mala totiž možnosť vyraziť s rodinou na výlet, ktorý bol v niečom výnimočný. Hoci sa do tej istej krajiny vybrala Monika už po štvrtýkrát, zakaždým ju to miesto očarilo a domov odchádzala plná dojmov. Nebolo tomu inak ani tentoraz, opäť bola nadšená z atmosféry, ktorá jej vyrazila dych a zároveň si splnila veľký sen.

„Naša rodinná expedícia za polárny kruh v Nórsku. Túto krajinu som si zamilovala, a tak som ju navštívila už štvrtýkrát. Vždy na iných miestach, vždy iné zážitky, ale zakaždým úžasné a výnimočné. Predtým to bolo vtedy, keď boli v Nórsku polárne dni a leto, tentoraz počas polárnych nocí,“ zdôverila sa herečka fanúšikom na sociálnej sieti a pripojila sériu fotografií z výletu. Je rada, že to mali možnosť zažiť na vlastnej koži aj jej deti. „Túžila som spoznať a ukázať aj našim deťom polárnu divokú zimu Nórska a boli tiež nadšení,“ pokračovala.

Zažili fjordy, soby i adrenalín

Ako ďalej uviedla, bývali približne 35 km od mesta Tromsø na ostrove Kvaløya. Boli v dome priamo pri mori, pričom okolo nich nikto iný nebol. Na samote a obklopení prírodou videli pred domom tyrkysové more a hory. Pohľad ako z rozprávky. „Bolo to kúzelné a romantické!“ neskrývala Monika nadšenie.

Kúzelnú atmosféru si celá rodina naplno užila, no nespoznávali len jedno miesto. „Autom sme si robili výlety a zažili sme krásne zasnežené fjordy so zamrznutými vodopádmi, soby ako z rozprávky, dokonca sme boli aj na psích záprahoch, kde sme jazdili osamote uprostred divokej prírody,“ napísala Monika, ktorá vzápätí priznala, že po tom dlho túžila.

Ako však vyšla s pravdou von, miestami to nebolo jednoduché. Na výlete si totiž precvičila svoju kondíciu. „Chvíľami to bol aj adrenalín a trochu aj makačka v tých kopcoch, aby som ubrzdila sane smerom nadol a pomáhala psom vyšliapať na strmom kopci nahor, prípadne, aby som nebodaj neprevrátila sane. Bol to úžasný zážitok a nikde nikto, len my a biela zasnežená krajina,“ pokračovala.

Splnený sen