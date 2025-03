Herec George Clooney zmenil vzhľad. Na ikonické šediny zabudnite, ukázal sa tak, ako ho mnohí nepoznajú

Zmena je život. Zdá sa, že i napriek zrelému veku je slávny herec otvorený experimentom vo svojom živote, pričom pozornosť venoval svojim vlasom. Fanúšikovia ho poznajú ako muža so šedinami, ktoré mu rozhodne neuberali na kráse. Známy herec mal šmrnc a mnohým ženám sa z neho podlamovali kolená. O to viac šokoval novou farbou vlasov, ktorou prekvapil počas jedného nedeľného obeda so svojou manželkou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Keď sa manželský pár George Clooney a Amal Clooney podľa magazínu Hello! vybrali do reštaurácie Raoul’s v New Yorku, kde mali stretnutie so svojím priateľom Kevinom Johnsonom, hneď bolo jasné, kam smerovali oči ľudí, ktorí boli naokolo. Obaja zvolili ležérny štýl, Amal mala na sebe kockované sako, biele tričko, široké rifle a veľké slnečné okuliare a George dal prednosť čiernej bunde, bielym nohavicami a teniskám v tej istej farbe. Obaja stavili na pohodlnosť.

Zmena pre hereckú úlohu

Filmová ikona neprekvapila svojím oblečením tak ako tým, aké mala vlasy. Svoje typické strieborné vlasy totiž herec vymenil za tmavohnedé. Jeho priaznivci však nemusia mať hlavu v smútku, ak si už zvykli na jeho šediny. Ide totiž o premenu, ktorá je súčasťou jeho prípravy na rolu novinára Edwarda R. Murrowa v broadwayskej adaptácii filmu „Good Night, and Good Luck“. Preto je dosť možné, že sa herec vráti k svojim strieborným vlasom. Aspoň má príjemné oživenie a vyskúšal si inú farbu vlasov, ktoré celé roky nezvykol meniť.

Predstavenie začína 3. apríla, pričom predpremiéry odštartovali už 12. marca. A aj keď by sa zdalo, že herec privítal krátkodobú zmenu, nie je to úplne tak. Údajne tým nie je nadšený, a tak isto ani jeho manželka. „Moja manželka to bude nenávidieť, pretože nič vás neurobí staršími, ako keď si starší chlap farbí vlasy. Moje deti sa mi budú nonstop smiať,“ povedal so smiechom pre New York Times.

Nová farba vlasov nie je však jedinou zmenou, ktorú podstúpil. Dokonca začal fajčiť, aby sa vžil do postavy novinára, ktorý fajčil tri krabičky cigariet denne. „Musel som sa zlepšiť v inhalovaní. Preto chodím von, aby to deti nevideli, a trochu si pofajčím,“ priznala filmová ikona.

Čo na to fanúšikovia?