Henry Cavill sa predviedol s novým účesom a ľudia z neho majú zmiešané pocity. Toto seriálovému zaklínačovi odkázali

Niektorí ho poznajú ako zaklínača, alebo ak chcete Geralta z Rivie, no tí praví fanúšikovia si ho budú pamätať ešte z čias, keď hral Supermana. Henry Cavill získava úlohy atraktívnych mužov, ale niet sa čomu diviť, keď majú ženy pri jedinom pohľade naňho chuť sa červenať.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

41-ročný herec už dávno predviedol, že mu pristane všetko. Od jeho krátkych čiernych vlasov až po dlhé biele kadere, ktoré nosil v jeho role zaklínača. Zabúdať pritom netreba ani na dobový účes, ktorý predviedol, keď stvárnil legendárnu postavu Sherlocka Holmesa v seriáli Enola Holmes od Netflixu. Najnovšie však ukázal účes, ktorý je niekde medzi tými troma, čo sa dĺžky týka, a fanúšičky majú z neho zmiešané pocity.

Henry nedávno oslnil fanúšikov na odovzdávaní cien AACTA 2025. Podujatie sa konalo v Home of the Arts v austrálskom Gold Coast. Pozornosť upútala aj Natalie Viscuso, hollywoodska manažérka a partnerka Cavilla, ktorá bola oblečená v sukni telovej farby so striebornými detailmi a bielom tope.

Henry Cavill a Natalie Viscuso pritom len nedávno privítali na svet svoje prvé spoločné dieťa. Novinku potvrdili v polovici januára, hoci sa pár rozhodol podrobnosti o mene, pohlaví a dátume narodenia dieťaťa utajiť. Napriek tomu boli fanúšikovia nadšení, keď sa dozvedeli, že pár urobil taký veľký krok vo svojom vzťahu.

Predstaviteľ Supermana tiež okrem významného životného kroku siahol po zmene vzhľadu. Už na červenom koberci sa objavil s dlhšími vlasmi, no vďaka najnovšej profilovej fotografii na jeho sociálnej sieti sa zdá, že si ich plánuje nechať dorásť ešte dlhšie. A jeho fanúšičky majú z tejto zmeny zmiešané pocity.

View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill)

„Dlhé vlasy, krátke vlasy, žiadne vlasy… Všetko na tebe vyzerá dobre,“ znel jeden z komentárov. „Je sexy a ešte aj varí!“ písala zas iná žena, keďže na ďalších záberoch bolo mäso z grilovačky. Vďaka tomu sa objavili aj komentáre v štýle: „Aké chutné mäsko na prvej fotke.“ Pričom nesmerovali k jedlu.

Pri všetkých komplimentoch a pochvalách hercovho vzhľadu aj kuchárskych schopností však nechýbala ani kritika.

„Farquaad… Si to ty?“ pýtal sa napríklad niekto so smiechom odkazujúc na postavu lorda z rozprávky Shrek, čím sa rozhodne hercovi nesnažil zložiť poklonu. „Je toto naozaj Cavill? Vyzerá oveľa staršie,“ komentoval niekto ďalší a tretia osoba sa pridala: „Tie vlasy sa mi nepáčia.“