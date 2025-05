Heidi Klum pobúrila svojím outfitom na festivale v Cannes. Rozhodla sa porušiť prísne pravidlá týkajúce sa oblečenia

Filmový festival v Cannes patrí k najväčším udalostiam roka a oblečenie celebrít je tam pod drobnohľadom, rovnako ako na Met Gala či Oscaroch. Ako je však zvykom, vždy sa nájde niekto, kto sa na takéto podujatie oblečie nevhodne. Tento rok sa tomu organizátori pokúsili vyhnúť a zverejnili prísny zoznam pravidiel. No nie každý sa ho držal.

Heidi Klum nedodržala nové pravidlá obliekania na filmovom festivale v Cannes a na otvárací ceremoniál prišla v kvetinovej róbe Elie Saab s dramatickou vlečkou, ktorá porušila jedno z nariadení, ktoré práve vstúpilo do platnosti. Jej vzhľad sa tak stal rýchlo virálnym, avšak z nesprávnych dôvodov, píše portál Page Six.

Porušila pravidlá

„Objemné šaty, najmä tie s veľkou vlečkou, ktoré bránia riadnemu pohybu hostí a komplikujú sedenie v kine, nie sú povolené,“ uvádza sa v oficiálnej charte. V nej tiež stojí napríklad to, že sú hostia povinní prísť vo večernom oblečení (dlhé šaty, smoking), poprípade v koktejlových šatách alebo nohavicovom kostýme tmavej farby. Ženy majú tiež možnosť zvoliť topánky na opätku, ale aj bez neho.

Čo však bolo vyslovene zakázané, je nahota. Tento rok sa totiž organizátori rozhodli vyvarovať rôznym príliš odhaľujúcim šatám a sústrediť sa len na eleganciu. Napriek tomu sa aj tak našla osoba, ktorá porušila pravidlá, a hoci nešlo o tie s nahotou, známa topmodelka zvolila nielen objemné šaty, ale aj dlhú vlečku.

V charte sa pritom jasne písalo, že „uvítacie tímy festivalu budú povinné zakázať vstup na červený koberec každému, kto nebude rešpektovať tieto pravidlá“. Napriek tomu sa to rozhodla Heidi Klum risknúť a zdá sa, že sa jej to oplatilo, keďže jej vstup udelený bol.

Navyše si topmodelka vďaka svojmu odvážnemu rozhodnutiu získala pozornosť médií a verejnosti, keďže boli pravidlá obliekania na tento festival diskutované už vopred, a preto všetci striehli na to, kto ich poruší. Heidi Klum pravdepodobne verila, že si týmito šatami vyslúži komplimenty, no rozhodne sa jej to nepodarilo, súdiac podľa komentárov, ktoré sa v tento deň objavili k jej vzhľadu.

„Koľkokrát ešte uvidíme Heidi Klum na červenom koberci? Filmovému priemyslu nijako neprispieva. Je len rekvizitou v dekorácii…“ znel jeden z komentárov. Topmodelka pritom nezvolila na túto udalosť len jedny šaty, no ako sa ukázalo, tie druhé boli ešte horšou voľbou.

51-ročná topmodelka sa predviedla v trblietavých modrých šatách s veľkým výstrihom, ktorý podľa mnohých tiež nebol v súlade s pravidlami a odhaľoval viac, než mal. „Heidi je ďalšia, ktorá sa musí začať obliekať primeranejšie veku. Jej prsia sú stále na očiach,“ okomentoval niekto. Potom sa však komentáre zvrtli na to, ako jej tieto šaty sedeli, a ľudia sa zhodli na tom, že boli až príliš obtiahnuté a vraj v nich dokonca vyzerala pribratá.

„Heidi Klum priberá na váhe pred menopauzou. Musí začať nosiť oblečenie, ktoré jej správne sedí. Tieto šaty to nie sú,“ stálo v komentári. „Heidi teraz vyzerá úplne inak. Veľmi pribrala a vyzerá na svoj vek,“ znel ďalší. V treťom sa zas písalo: „Bože. Heidi veľmi pribrala. Mimochodom, to nie je kritika, len konštatovanie. Po určitom veku sa to stane väčšine z nás.“