Grécko sa varí vo vlastnej šťave: Teploty až 43 °C zasahujú aj turistické miesta, úrady zavádzajú mimoriadne opatrenia

Grécke úrady v utorok zaviedli mimoriadne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred vlnou horúčav, počas ktorej majú teploty miestami dosahovať až 43 stupňov Celzia. Očakáva sa, že extrémne počasie potrvá počas celého týždňa. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Mestá otvorili klimatizované verejné priestory a ministerstvo práce nariadilo prerušenie vonkajších prác od 12.00 do 17.00 h miestneho času vo väčšine krajiny vrátane Atén. Nová vlna horúčav sa začala v pondelok a podľa gréckeho meteorologického úradu EMY by mala pretrvať minimálne do nedele.

Najvyššie teploty až do 43 stupňov Celzia

V Aténach a Solúne sa v utorok očakávajú teploty do 40 stupňov, v centrálnom Grécku až 43 stupňov Celzia. Krajina už zažila dve vlny horúčav – na konci júna a na začiatku júla, čo prinútilo úrady obmedziť otváracie hodiny najnavštevovanejšej pamiatky krajiny, aténskej Akropoly.