Filmový svet smúti: Vo veku 39 rokov zomrela Slovákom dobre známa herečka, zahrala si vo viacerých ikonických seriáloch

Herečka Michelle Trachtenberg, známa z televíznych seriálov Buffy, premožiteľka upírov a Gossip Girl, zomrela vo veku 39 rokov. Podľa zdrojov z polície ju našli v stredu ráno v luxusnom apartmánovom komplexe One Columbus Place v New Yorku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Trachtenberg nedávno podstúpila transplantáciu pečene. Úrady nepredpokladajú cudzie zavinenie, píše The New York Post. V posledných mesiacoch sa na Instagrame delila o fotografie, na ktorých podľa fanúšikov vyzerala vychudnuto a krehko, čo vyvolalo obavy o jej zdravotný stav. V januári 2024 reagovala vyhlásením, že je „šťastná a zdravá“ a nikdy nepodstúpila plastickú operáciu.

Debutovala už ako deväťročná

Herečka sa narodila 11. októbra 1985 v New Yorku. Prvú hereckú príležitosť dostala už ako deväťročná v seriáli The Adventures of Pete & Pete. V roku 1996 debutovala vo filme Harriet the Spy. Ako dospelá sa presadila v dramatických úlohách, najmä ako Dawn Summers v Buffy, premožiteľka upírov a intrigánska Georgina Sparks v Gossip Girl. Hlavnú úlohu si zahrala aj vo filme Eurotrip z roku 2004, ktorý je na Slovensku známy pre priam až postapokalyptické zobrazenie Bratislavy.

V roku 2021 obvinila režiséra Jossa Whedona z fyzického násilia počas nakrúcania Buffy, premožiteľka upírov, pričom tvrdila, že existovalo pravidlo zakazujúce mu byť s ňou osamote na pľaci.