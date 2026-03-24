Fico: Slovensko žije v traume. Dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
SITA
Fico komisárovi tvrdil, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 – 2023.

Predseda vlády Robert Fico v pondelok diskutoval s eurokomisárom pre spravodlivosť Michaelom McGrathom, ktorý pricestoval na Slovensko na oficiálnu návštevu. Fico komisárovi tvrdil, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 – 2023, čo označil za obdobie, keď dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu.

Podľa Fica Slovensko na jednej strane nechce pokračovať v tradícii týchto rokov, no zároveň musí legislatívne reagovať na porušovanie právneho štátu. Fico komisárovi pre spravodlivosť položil otázku, či si vie predstaviť, že by v jeho krajine bol za špeciálneho prokurátora zvolený človek, ktorý zabil chodca na priechode pre chodcov.

Ficove otázky

Taktiež sa komisára spýtal, či si vie predstaviť, že by predsedom špecializovaného trestného súdu bol v jeho krajine človek, ktorý bol dvakrát prichytený pri jazde pod vplyvom alkoholu, pričom v jednom prípade bol aj účastníkom dopravnej nehody. Tieto otázky zostali bez odpovede. Predseda vlády SR Robert Fico v otázkach odbornej diskusie odkázal na ministra spravodlivosti Borisa Suska a na stretnutí sa venoval predovšetkým politickému rámcu spolupráce vlády SR a eurokomisára pre spravodlivosť.

Slováci by mali opustiť ďalšiu krajinu: Hrozia útoky aj rozšírenie vojny, Blanárov rezort varuje občanov

Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur

