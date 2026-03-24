Fico: Slovensko žije v traume. Dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu

Predseda vlády Robert Fico v pondelok diskutoval s eurokomisárom pre spravodlivosť Michaelom McGrathom, ktorý pricestoval na Slovensko na oficiálnu návštevu. Fico komisárovi tvrdil, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 – 2023, čo označil za obdobie, keď dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu.
Podľa Fica Slovensko na jednej strane nechce pokračovať v tradícii týchto rokov, no zároveň musí legislatívne reagovať na porušovanie právneho štátu. Fico komisárovi pre spravodlivosť položil otázku, či si vie predstaviť, že by v jeho krajine bol za špeciálneho prokurátora zvolený človek, ktorý zabil chodca na priechode pre chodcov.
Ficove otázky
Taktiež sa komisára spýtal, či si vie predstaviť, že by predsedom špecializovaného trestného súdu bol v jeho krajine človek, ktorý bol dvakrát prichytený pri jazde pod vplyvom alkoholu, pričom v jednom prípade bol aj účastníkom dopravnej nehody. Tieto otázky zostali bez odpovede. Predseda vlády SR Robert Fico v otázkach odbornej diskusie odkázal na ministra spravodlivosti Borisa Suska a na stretnutí sa venoval predovšetkým politickému rámcu spolupráce vlády SR a eurokomisára pre spravodlivosť.
